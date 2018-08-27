«Русский роман» и «Черная курица» на сцене «Глобуса» 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» открывает 89-й театральный сезон 1 сентября. В этом году, как обычно на сцене множество премьер. Как сообщили журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию сезона, в сентябре на большой сцене состоится премьера спектакля «Русский роман» по одноименному произведению литовского прозаика, драматурга Марюса Ивашкявичюса. Режиссер — Марат Гацалов (Москва). Пьеса была отмечена Премией «Золотая Маска» сезона 2015/2016 в номинации «Лучшая работа драматурга». Автор создал своеобразную сагу — вариацию на тему «Анны Карениной». В ней Лев Толстой выступает и как автор романа, и как персонаж собственной семейной трагедии.
А в ноябре на большой сцене — премьера спектакля «Учитель танцев» по пьесе выдающегося представителя Золотого века Испании Лопе де Вега в режиссуре Ивана Орлова. В декабре на малой сцене пройдут премьерные показы спектакля «Лисистрата» по комедии древнегреческого драматурга Аристофана. В декабре 2018-го — январе 2019 года на большой сцене театра «Глобус» премьера новогодней сказки в режиссуре Ивана Орлова по пьесе «Как стать Снегурочкой?» современного российского драматурга Анны Богачевой, ученицы Николая Коляды.
А уже в 2019 году (который Указом Президента РФ Годом театра в РФ), планируется выпуск еще нескольких премьер. На малой сцене главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый представит спектакль «Камера обскура». В мае московский режиссер Александр Созонов предложит вниманию детской зрительской аудитории музыкальный спектакль «Черная курица» по мотивам волшебной повести «Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского, написанной в 1829 году.
На текущий момент в работе находятся два спектакля. К репетициям спектакля малой сцены приступил заслуженный артист России Павел Харин. О своей повести «Путем взаимной переписки» легендарный прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович писал: «… книгу многие мои друзья посчитали лучшей вещью, да я и сам оценил ее примерно так же… » И сегодня «письма счастья» раскрывают для себя «глобусовские» актеры, сообщает пресс-служба театра «Глобус».