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Тест: закончите афоризмы Раневской
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Тест: закончите афоризмы Раневской 

Рамблер 27 августа 2018
Фото: Кадр из фильма "Подкидыш"
27 августа 1896 года родилась легендарная Фаина Раневская. Великая актриса могла сделать шедевр из самой маленькой роли. К сожалению, ее громадный талант остался невостребованным в советском кинематографе, но каждый эпизод в ее фильмографии отмечен неповторимым обаянием большой артистки.
Фаина Раневская считала свой дар проклятием, который обрек ее на одиночество, но даже в минуты полного отчаянья не теряла присущего ей остроумия. Ее точные язвительные афоризмы сначала пересказывали друг другу в богемных кругах, а потом они ушли в народ, пережив своего автора.
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитые цитаты.
Комментарии12
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