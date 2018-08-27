Актёры Сергей Горобченко и Александр Робак встретились со школьниками

Воспитанники ВДЦ «Смена» встретились с актёрами Сергеем Горобченко и Александром Робаком, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе детского центра.

Творческие встречи с артистами прошли в рамках проекта «Летней детской киноакадемия». Проект насчитывает 12 факультетов, на которых преподают профессионалы в области кино и анимации. По итогам обучения дети снимут собственные короткометражки.

Актёр театра и кино, продюсер и режиссёр Александр Робак встретился с ребятами, чтобы поделиться историями со съёмок и ответить на вопросы школьников. Он прогулялся по «Парку будущего» и удивился уровню подготовки юных «киноакадемиков».

«Я увидел думающих, слушающих, задающих вопросы по делу, по профессии. Они хотят, знать как идти дальше, с чем столкнутся», — поделился Александр Робак.

Также «Смену» посетил Сергей Горобченко, известный школьникам по фильмам «Бумер» и «Офицеры», сериалам «Молодёжка», «Раскалённый периметр», «Десантура», «Чужой». Он спел под гитару, поговорил с детьми о патриотизме и актёрском мастерстве.

«Общаться с известным человеком, которого часто видишь на экране — это незабываемо! Я уверена, что на встречах и мастер-классах с Сергеем Горобченко мы научимся многому: мне часто мешает зажатость, неуверенность — это бывает у начинающих актёров. Преодоление застенчивости, я думаю, поможет каждому», — поделилась воспитанница «Смены» Полина Попова из Волгограда.

25 августа «Летная детская киноакадемия» завершилась фестивалем, на котором участники показали свои работы, а члены жюри оценили их и наградили лучших.