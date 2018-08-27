Блогер Вера Афанасьева: «Очень тяжело быть гением среди козявок»

27 августа 1896 г. родилась великая Фаина Раневская . Ее роли в фильмах «Золушка», «Подкидыш», « Александр Пархоменко », «Свадьба», «Весна» (всего около тридцати) очень любимы зрителями. Однако сама она относилась к ним скептически: «Деньги съедены, а позор остался».

Но Раневская сыграла и замечательные роли в театре — знамениты ее миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж) и Люси Купер («Дальше — тишина»).

Раневская — народная артистка СССР, лауреат трёх Сталинских премий. Ей установлен памятник на родине, а британская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее в десяток самых выдающихся актрис двадцатого века.

Но все это не описывает многообразия ее натуры, ее невероятной харизмы, ее таланта, ее человеческого гения.

Славу ей составили и ее невероятное остроумие, ее блестящий ум, обладая которыми женщина не может не быть одинокой.

«Одиночество — это когда дома есть телефон, а звонит будильник» — ее очень острые, совсем неженские афоризмы, известны всем.

Раневская дожила почти до 100 лет, и незадолго до смерти сказала: «На памятнике напишите: умерла от отвращения» — вот действительно ироничное отношение к жизни!