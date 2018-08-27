Пост-постмодернизм Александра Гордона

Фильм о измене в кино о измене в кин — критик и режиссер Александр Гордон представил автобиографический фильм «из недр души» — «Дядя Саша».

Фильм повествует о режиссёре, который снимая кино попадает в собственный сюжет и становится заложником обстоятельств. Судьба, случайности, Бог и всё вокруг заставляет крутиться Гордона-актёра в его же режиссёрских лапах, укрепляя для финального рывка цикличный круг.

Представленная лента — это идеальный постмодернизм, но как сказал автор: «Пост-пост-модернизм или Сверхреализм». Сразу в голову закрадывается цитата В. Пелевина из романа «Числа»:

«Что это такое — постмодернизм? — подозрительно спросил Стёпа. — Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла».

За полтора часа фильма зрители успели оценить ироничный юмор, огромное количество отсылок и невероятно метафоричные ситуации, на которых было легко прослеживать нить сути. До омерзения абсурдные ситуации, которые списаны с чистовиков жизни и поданы под лёгкой шуткой заставляют задуматься о своей жизни и ненарочно сравнить героев с собой.

После окончания фильма Александр Гордон и просто золотой мужчина вышел на поклон и лично отвечал на вопросы зрителей. При просмотре сложно сложно отделить актёра от реального человека, стоящего перед публикой, это определённо означало успешность картины. Зрители задали провокационный вопрос: «Доволен ли Гордон-режиссер Гордоном-актером». Гость ответил так:

«Если зрители говорят Гордону-актёру, что он сыграл великолепно, то режиссёр хвалит. А если актёру говорят, что сыграл ужасно, то режиссёр-Гордон отвечает, что актёр пытался как мог, но вот как-то так получилось».

Вообще говоря о таком человеке, понимаешь, что вопросов после его ответов становится еще больше, но таким и делжен быть настоящий художник.