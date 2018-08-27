В Курске начинается проект «Кино в театре»

Курский кинофонд приглашает жителей города на открытие тринадцатого сезона. Показывать будут семейную комедию «Байкальские каникулы». Перед началом фильма впервые пройдет фестиваль дворовых игр «Выходи во двор» и традиционная выставка ретро-автомобилей.

О чем фильм

Коля Голиков — обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям — социальные сети. Впервые в своей жизни он отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнает, что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский, только пионерский. А еще он узнает, что пионеры оставляли капсулы времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. Приключения начинаются.

Когда: 9 сентября в 13:00Где: Драмтеатр.

По материалам KurskTV.ru.