В библиотеке на Ленинградском шоссе родители вспомнят детство

В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе 28 августа состоится развлекательная программа для детей и взрослых «Наши любимые детские фильмы». Организаторы программы подготовили специальный конкурс для родителей — «Вспомнить детство».

— Мы приглашаем маленьких читателей вместе с родителями погрузиться в волшебный мир детского отечественного кино. Мы узнаем, как снимаются детские фильмы, посмотрим самые интересные отрывки любимых серий, разучим несколько замечательных песен, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Программа начнется в 13.00 по адресу: Ленинградское шоссе, д.120. Вход свободный для всех желающих. (ео)