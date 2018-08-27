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В библиотеке на Ленинградском шоссе родители вспомнят детство
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В библиотеке на Ленинградском шоссе родители вспомнят детство 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В библиотеке № 22 на Ленинградском шоссе 28 августа состоится развлекательная программа для детей и взрослых «Наши любимые детские фильмы». Организаторы программы подготовили специальный конкурс для родителей — «Вспомнить детство».
— Мы приглашаем маленьких читателей вместе с родителями погрузиться в волшебный мир детского отечественного кино. Мы узнаем, как снимаются детские фильмы, посмотрим самые интересные отрывки любимых серий, разучим несколько замечательных песен, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Программа начнется в 13.00 по адресу: Ленинградское шоссе, д.120. Вход свободный для всех желающих. (ео)
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