Актрису Нину Русланову выписали из больницы

Об этом сообщила дочь артистки Олеся Рудакова.

"Нина Ивановна выписана из больницы, чувствует себя хорошо", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Нина Русланова проходит плановое обследование в одной из столичных клиник после операции на сердце.

Нина Русланова — известная советская и российская актриса театра и кино. Она снялась более чем в 150 фильмах. Наиболее известные работы с ее участием — «Афоня», «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая» и «Кин-дза-дза!».