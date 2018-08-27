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Актрису Нину Русланову выписали из больницы
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Актрису Нину Русланову выписали из больницы 

Газета.Ru + ещё 10 27 августа 2018
Фото: MosDay.ru
Актрису театра и кино Нину Русланову выписали из больницы, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщила дочь артистки Олеся Рудакова.
"Нина Ивановна выписана из больницы, чувствует себя хорошо", — сказала она.
Ранее сообщалось, что Нина Русланова проходит плановое обследование в одной из столичных клиник после операции на сердце.
Нина Русланова — известная советская и российская актриса театра и кино. Она снялась более чем в 150 фильмах. Наиболее известные работы с ее участием — «Афоня», «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая» и «Кин-дза-дза!».
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