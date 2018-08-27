Гостями фестиваля «Соль земли» в Самаре станут актеры Игорь Скляр и Гойко Митич

В основную фестивальную программу вошло полсотни работ, разделенных на пять номинаций — «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский Собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..» ("Куда идем?"). Еще 17 картин будут показаны во внеконкурсной программе. Все фильмы — разные по стилистике и по темам.

Фестиваль «Соль земли» откроется творческим вечером актера кино, народного артиста России Игоря Скляра . Встреча пройдет в ЦРК «Художественный» 17 сентября, сразу же после церемонии торжественного открытия фестиваля, которая начнется в 18:00.

По традиции, в рамках фестиваля пройдут и другие творческие встречи. Так, 19 сентября, в 14:00, зрители встретятся в «Художественном» с актером Самарского академического театра драмы Денисом Евневичем . И в этот же день, в 19:00, — с Гойко Митичем , легендарным сербским актером и каскадером, который считается лучшим «киноиндейцем» всех времен.

География представленного на фестивале кино, как всегда, широка. В основной программе свои работы представят кинематографисты из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка, Нижневартовска, Екатеринбурга, Уфы, Владикавказа, Краснодара, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода. Будут и фильмы гостей из-за рубежа — Белоруссии, Сербии, Луганской народной республики.

Как отметил директор фестиваля, иерей Игорь Головлев , одной из особенностей нынешней фестивальной программы стало то, что многие кинематографисты рассказывают о национальных традициях разных народов, живущих в России. Например, о жителях Сахалина (японцах и корейцах), об осетинах. А в фильме «Кукморские парни» показывается древний сакральный татарский обряд сэрэн, который до сих пор проводится в одном из татарских сел, когда молодых людей провожают в армию.

"Есть в конкурсной программе фильмы, необычные по своей концепции, — говорит директор фестиваля. — Вот, например, фильм «Пятерочка». Авторы день за днем фиксируют то, что происходит за окном. А за окном стоит автомобиль «пятерка». Его хозяева ухаживают за машиной, уезжают, потом возвращаются на прежнее место. И зритель уже привыкать наблюдать за жизнью семьи и автомобиля. И вдруг, в конце фильма, на том же месте он видит уже совсем другую, дорогую машину. «Пятерочка» исчезла".

Как и на предыдущих фестивалях, в программе немало кинозарисовок из жизни российской глубинки. Многие кинематографисты обратились к «пограничным» жизненным ситуациям, к проблемам людей с ограниченными возможностями. Так, в одном сербском фильме слепые девушки учатся кататься на горных лыжах.

Основными фестивальными площадками станут три зала ЦРК «Художественный». Фильмы будут показывать бесплатно с утра до вечера. Ознакомиться с программой показов можно будет через некоторое время на сайте фестиваля. Впервые фестивальные фильмы и мастер-классы будут проходить и на площадках исторического парка «Россия — моя история» в ТЦ «Гудок». Документальные ленты покажут также в самарских вузах, техникумах и школах.

Фестиваль организован Поволжским историко-культурным фондом и Клубом почетных граждан Самарской области при поддержке областного правительства. Стоит отметить также, что в Самаре в последнее время уделяется большее внимание пропаганде лучших отечественных неигровых фильмов. Так, при поддержке городской администрации в школах Самары проводятся уроки документального кино. Для этого в школах созданы медиатеки с копиями фильмов-участников фестиваля «Соль земли» разных лет. После их просмотра ребята обсуждают фильмы вместе с учителями, а потом пишут эссе на темы, затронутые в них. Авторы лучших творческих работ будут награждены на закрытии фестиваля 20 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Здесь же будут названы фильмы-лауреаты.