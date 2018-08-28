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Воронежский ТЮЗ откроет сезон премьерой спектакля по рассказам Чехова
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Воронежский ТЮЗ откроет сезон премьерой спектакля по рассказам Чехова 

АиФ + ещё 4 28 августа 2018
Фото: АиФ
5 сентября Воронежский ТЮЗ открывает 55-ый театральный сезон премьерой спектакля по рассказам А. П. Чехова «Жизнь в вопросах и восклицаниях» в инсценировке и постановке главного режиссера Вадима Кривошеева.
В рамках празднования юбилея для зрителей приготовлена большая программа с участием актеров. Уже с 18:00 всех желающих будут встречать на уличной площадке. В фойе театра зрители услышат романсы в исполнении актеров ТЮЗа.
Программа вечера:
18:00 — уличные игры с участием актеров ТЮЗа (зона парковки);
18:30 — романсы в исполнении актеров ТЮЗа (фойе, 1 этаж);
19:00 — премьера спектакля А. П. Чехов «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (хроники любви в 2-х действиях);
21:00 — показ короткометражного фильма, специально снятого к юбилею театра;
21:15-22:00 — официально-поздравительная часть с участием воронежских театров.
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