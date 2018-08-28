Воронежский ТЮЗ откроет сезон премьерой спектакля по рассказам Чехова

5 сентября Воронежский ТЮЗ открывает 55-ый театральный сезон премьерой спектакля по рассказам А. П. Чехова «Жизнь в вопросах и восклицаниях» в инсценировке и постановке главного режиссера Вадима Кривошеева

В рамках празднования юбилея для зрителей приготовлена большая программа с участием актеров. Уже с 18:00 всех желающих будут встречать на уличной площадке. В фойе театра зрители услышат романсы в исполнении актеров ТЮЗа.

Программа вечера:

18:00 — уличные игры с участием актеров ТЮЗа (зона парковки);

18:30 — романсы в исполнении актеров ТЮЗа (фойе, 1 этаж);

19:00 — премьера спектакля А. П. Чехов «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (хроники любви в 2-х действиях);

21:00 — показ короткометражного фильма, специально снятого к юбилею театра;

21:15-22:00 — официально-поздравительная часть с участием воронежских театров.