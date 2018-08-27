Геннадий Нилов: Сын иногда зовет сниматься, но я уже не хочу

— Фильм снимали двумя камерами: для обычного экрана и для широкого, — начинает свой рассказ Геннадий Петрович. — Сначала по три — пять дублей одной, потом еще столько же — другой. Было довольно сложно сохранять в себе актерский запал из дубля в дубль. Но мы не роптали! Оганесян собирал нас каждый вечер после смены, и мы обсуждали в деталях сцены, которые будем снимать на следующий день. Он позволял нам импровизировать, для артиста это большое счастье. Во время съемок мы, актеры, очень сдружились, примирились с характерами друг друга.

Кстати, недавно Нилов как раз был в Москве и позвонил Наталье Фатеевой, хотел повидаться с ней:

— Мы поговорили, но разговор не заладился. Я понял, что с Натальей у нас все-таки слишком разные взгляды на жизнь. Так что до встречи дело не дошло.

Нилов говорит, что наивысшей похвалой для него стало одобрение его роли физиками-атомщиками.

— Они сказали, что мой Сундуков получился самым настоящим физиком, — улыбается актер. — Кстати, перед съемками я специально познакомился с ребятами с технического факультета питерского университета, чтобы прочувствовать характер своего персонажа.

На съемках фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов заразился любовью к рыбалке. И когда внуки приезжают к нему в гости, то они вместе отправляются на природу, рыбачить. Его внучке Елизавете Ниловой 32 года, она тоже актриса, играет в кино и театре. 26-летний внук Дмитрий Нилов — музыкант, сейчас учится в Америке, куда уехал после окончания консерватории. А младший внук Никита — сын Алексея Нилова Ирины Климовой — еще школьник, ему 15 лет.

Любопытно, что именно из-за проваленного экзамена по физике Нилов решил поступать на актерский факультет Ленинградского театрального института им. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств. — Авт.). Он не думал об артистической карьере, хотя был племянником актера Павла Кадочникова и тот даже занимался воспитанием парня.

— Я собирался в Гидрометеорологический институт на специализацию «гидрология суши» и сразу завалил физику, — вспоминает Нилов. — И вдруг звонит жена дяди, Розалия Ивановна, и говорит, чтобы я попробовал поступать на актерский факультет. Я опешил: «Как? Я ведь не готовился!» Очень помогли опыт пения в хоре и физическая подготовка, я ведь закончил спортивную школу по легкой атлетике. На экзаменах в институт пел «Гимн демократической молодежи мира», чем поразил педагогов. Когда попросили что-то станцевать, то начал плясать вприсядку. Потом удивил комиссию тем, что встал на руки и начал перед ней ходить на руках. Я до сих пор в отличной физической форме, при росте 180 см вешу 75 килограммов.

После окончания вуза у Геннадия Нилова был выбор: либо пойти работать в новгородский театр, либо на «Ленфильм» . Артист выбрал второе.

— За 37 лет работы сыграл 37 ролей — не очень много, — говорит Геннадий Петрович. — В 1993 году Театр-студию киноактера, где трудился, закрыли и всех артистов распустили. Конечно, я очень переживал, выкинул в отчаянии свои пленки, афиши. Потом попал на биржу труда, выделили пособие 22 рубля 90 копеек. Через год работы не нашлось и меня отправили на пенсию за два года до положенного срока. Потом уехал из Ленинграда, сын (актер Алексей Нилов, известный по фильму «Улицы разбитых фонарей». — Авт.) купил нам с супругой квартиру в Приозерске, где мы чудесно живем. Рядом Ладога. Сын Алёша, кстати, зовет иногда сниматься, но я уже не хочу.