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На Ленинградском шоссе проведут конкурс «Вспомним детство»
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На Ленинградском шоссе проведут конкурс «Вспомним детство» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Мероприятия в рамках тематической программы «Наши любимые детские фильмы» для юных читателей библиотеки № 22 имени Кассиля пройдут во вторник, 28 августа. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, встреча будет интересна и взрослым.
— Участники смогут погрузиться в волшебный мир детского отечественного кино. Они узнают, как снимаются детские фильмы, посмотрят самые интересные отрывки любимых серий, разучат несколько замечательных песен и обязательно поимпровизируют, — пояснила Евтюхова.
Специально для родителей пройдет конкурс «Вспомним детство».
Возрастное ограничение: 4+.
Начало в 13.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)
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