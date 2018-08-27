На Ленинградском шоссе проведут конкурс «Вспомним детство»

Мероприятия в рамках тематической программы «Наши любимые детские фильмы» для юных читателей библиотеки № 22 имени Кассиля пройдут во вторник, 28 августа. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, встреча будет интересна и взрослым.

— Участники смогут погрузиться в волшебный мир детского отечественного кино. Они узнают, как снимаются детские фильмы, посмотрят самые интересные отрывки любимых серий, разучат несколько замечательных песен и обязательно поимпровизируют, — пояснила Евтюхова.

Специально для родителей пройдет конкурс «Вспомним детство».

Возрастное ограничение: 4+.

Начало в 13.00. Библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)