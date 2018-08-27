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В библиотеке на Аргуновке провели «Ночь кино»
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В библиотеке на Аргуновке провели «Ночь кино» 

Управа Останкинского района 27 августа 2018
Фото: Управа Останкинского района
«Ночь кино» состоялась в библиотеке-медиацентре № 67 на Аргуновской улице. В ночь с 25 на 26 августа там провели ряд кинопоказов и встречи с деятелями киноискусства. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью библиотеки Яна Аллахвердян.
— Мы провели встречи с актрисой театра и кино Светланой Большаковой, режиссером-документалистом Натальей Шиверской и режиссером Анастасией Шахватовой, — отметила Аллахвердян.
Напомним, что библиотека-медиацентр № 67 находится по адресу: улица Аргуновская, дом 14, строение 2. (еп)
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