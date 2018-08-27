В библиотеке на Аргуновке провели «Ночь кино»

«Ночь кино» состоялась в библиотеке-медиацентре № 67 на Аргуновской улице. В ночь с 25 на 26 августа там провели ряд кинопоказов и встречи с деятелями киноискусства. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью библиотеки Яна Аллахвердян.

Напомним, что библиотека-медиацентр № 67 находится по адресу: улица Аргуновская, дом 14, строение 2. (еп)