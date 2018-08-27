Ещё
Кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске 

АиФ + ещё 1 27 августа 2018
Фото: АиФ
Кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске с 7 по 14 сентября, сообщали в управлении культуры городской администрации.
Показы пройдут в кинотеатрах имени Пушкина и «знамя». Посмотреть картины можно будет бесплатно.
Президентом кинофестиваля выступает наш земляк и художественный руководитель студии «Остров», режиссер Сергей Мирошниченко.
На кинофестивале представят 10 фильмов. Жюри и зрителям предстоит определить лучших в трёх номинациях — за лучшую актерскую работу, приз зрительских симпатий и гран-при фестиваля за лучший фильм.
Кто из известных кинодеятелей посетит фестиваль, пока держится в секрете.
АиФ: последние новости
Арт-сессию в Челябинске посетит известный драматург из Швейцарии III международный фестиваль духовной музыки пройдет на Южном Урале Участники группы Би-2 пообещали челябинцам незабываемый концерт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение