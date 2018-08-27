Кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске

Кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске с 7 по 14 сентября, сообщали в управлении культуры городской администрации.

Показы пройдут в кинотеатрах имени Пушкина и «знамя». Посмотреть картины можно будет бесплатно.

Президентом кинофестиваля выступает наш земляк и художественный руководитель студии «Остров», режиссер Сергей Мирошниченко

На кинофестивале представят 10 фильмов. Жюри и зрителям предстоит определить лучших в трёх номинациях — за лучшую актерскую работу, приз зрительских симпатий и гран-при фестиваля за лучший фильм.

Кто из известных кинодеятелей посетит фестиваль, пока держится в секрете.