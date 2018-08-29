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Сдаваться не собираюсь: звезда сериала «Воронины» рассказал о самочувствии
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Сдаваться не собираюсь: звезда сериала «Воронины» рассказал о самочувствии 

Вечерняя Москва + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
В апреле врачи обнаружили у героя комедийного ситкома Бориса Клюев рак легких.
Во время общения с журналистами, актер заявил, что сдаваться не собирается.
Проработавший с актером много лет режиссер Владимир Бейлис сообщил, что артист все чаще посещает медучреждения.
— У него действительно рак легких, но никто не знает, как он себя чувствует. Периодически он находится в больнице, проводятся все необходимые процедуры, — сказал друг Клюева.
Актер планировал отправиться в Италию в конце театрального сезона. Звезда популярного сериала заявил, что с ним все нормально, на здоровье не жалуется и окружающих просит не беспокоиться.
В данный момент у актера плотный график на проекте «Воронины», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что народный артист России 73-летний Борис Клюев сильно болеет. Как он сообщил, у него большие проблемы с легкими.
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