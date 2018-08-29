Сдаваться не собираюсь: звезда сериала «Воронины» рассказал о самочувствии

В апреле врачи обнаружили у героя комедийного ситкома Бориса Клюев рак легких.

Во время общения с журналистами, актер заявил, что сдаваться не собирается.

Проработавший с актером много лет режиссер Владимир Бейлис сообщил, что артист все чаще посещает медучреждения.

— У него действительно рак легких, но никто не знает, как он себя чувствует. Периодически он находится в больнице, проводятся все необходимые процедуры, — сказал друг Клюева

Актер планировал отправиться в Италию в конце театрального сезона. Звезда популярного сериала заявил, что с ним все нормально, на здоровье не жалуется и окружающих просит не беспокоиться.

В данный момент у актера плотный график на проекте «Воронины», передает ТАСС

Ранее сообщалось, что народный артист России 73-летний Борис Клюев сильно болеет. Как он сообщил, у него большие проблемы с легкими.