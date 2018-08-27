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Первые отзывы на фильм «Гоголь. Страшная месть»
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Первые отзывы на фильм «Гоголь. Страшная месть» 

Peopletalk 27 августа 2018
Фото: Peopletalk
На днях в киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Гоголь. Страшная месть» с Александром Петровым (29) в главной роли. А сегодня появились первые отзывы на фильм!
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Актёр Игорь Жижикин (52): «Фильм — замечательно! Актеры играют сумасшедше! История — высший пилотаж!». Актриса Екатерина Шпица (32): «Я увидела очень интересный сюжет! И актёрская игра, и режиссёрская работа — все работает на высшем уровне». А Александр Шаляпин (39) отметил финал: «Ну и финал бомбовый!».
Напомним, это третья и заключительная часть проекта. Мы наконец узнаем, кто же тот самый таинственный Всадник, который держал в страхе Диканьку. В прокате с 30 августа.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gogol/
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