Битва с возрастом и битва за жизнь. Наталья Гундарева хотела, чтобы ее запомнили красивой

Наталья Гундарева была королевой как в театре, так и в кино, и уйти из жизни она тоже хотела по-королевски. В день рождения знаменитой актрисы Teleprogramma.pro вспоминает ее непростую судьбу. Судьба быть примой В раннем детстве Наташа Гундарева мечтала танцевать в балете, но она была слишком пухлой девочкой, чтобы иметь шансы на балетное будущее. Актрисой она стала случайно: хотя и мечтала о театре, после школы по настоянию мамы подала документы в Московский инженерно-строительный институт, начала сдавать вступительные экзамены и… С пути истинного Гундареву сбил ее приятель, будущий народный артист Витя Павлов, после второго экзамена заявивший девушке, что ей надо поступать в «Щуку». И она поступила, пройдя конкурс, который в том году составлял больше 200 человек на место!

Кадр из фильма «Сладкая женщина». Источник: Globallookpress.com больше по теме

«Бузыкин — это я»: как снимали «Осенний марафон»Есть особая категория «поколенческих» фильмов, которые нужно смотреть в определенном возрасте. «Осенний марафон» Данелии снят для тех, кому около сорока или чуть больше. В 1971 году после института актриса получила предложения от нескольких московских театров, в итоге Гундарева выбрала Театр имени Маяковского и оставалась верна ему всю жизнь. Уже после первого спектакля все поняли: она будет примой. Тогда же актриса начала сниматься в кино, но первая ее знаменитая роль случилась только через пять лет. В 1976 году Наталья Гундарева сыграла в «Сладкой женщине», затем были «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Осенний марафон», «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «Аэлита, не приставай к мужчинам» и другие знаменитые картины.

Она часто играла в кино несчастных, одиноких и обманутых женщин — не удивительно, что зрители и, особенно, зрительницы, так им сопереживали. Но главное, за что полюбили Гундареву, — ее героиням верили, они были понятными и близкими, почти родными. Иногда доходило до курьезов. Рассказывали, что после выхода фильма «Здравствуй и прощай», где совсем юная Наташа Гундарева сыграла небольшую роль, на киностудию пришло письмо, в котором зритель благодарил режиссера за то, что тот снял в картине не только профессиональных актеров, но и «людей из народа», веснушчатую Гундареву он счел «простой деревенской девушкой».

Кадр из фильма «Зимний вечер в Гаграх». Источник: Globallookpress.com О том, чтобы стать Джульеттой, Наталья Гундарева не мечтала, как-то в шутку она сравнила себя с матрешкой, в которой сложно углядеть трагическую натуру. К этому она внешне относилась легко, как к данности, но сквозила в ее словах и горечь. У нее «недиетическая» фигура — говорили про Гундареву вначале преподаватели «Щуки», а потом и режиссеры, у которых она снималась. Но в этом была ее «изюминка». Она всегда была «пышечкой», что не мешало ей пользоваться повышенным мужским вниманием.

После развода Наталья долгое время жила одна, хотя народная молва выдавала ее замуж чуть ли не за каждого партнера по спектаклю или фильму. Отношения с актером Виктором Корешковым , с которым Гундарева играла в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» продлились год, узнав, что муж изменяет ей, актриса подала на развод. Затем в театре начали судачить о том, что у нее роман с актером Сергеем Насибовым, тот даже развелся с женой, но через три года все тоже закончилось.

Кадр из фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам». Источник: Globallookpress.com больше по теме

Советские актрисы, у которых не было детейНекоторые известные советские киноактрисы отказывались от семьи и детей, чтобы иметь больше времени для занятия любимым делом. Своих любимых мужчин Наталья Гундарева находила на работе. Несмотря на то, что актриса была отличной хозяйкой, прекрасно готовила, главным в ее жизни были театр и кино, она отдавала им все силы, часто работая семь дней в неделю. Что это было? Удивительная преданность профессии, влюбленность в свое дело или попытка заполнить пустоту? Кто знает.

Третьим мужем актрисы стал ее коллега по театру, актер Михаил Филиппов . Знакомые говорили, что именно в этом браке актриса нашла свое счастье. Но вот было ли оно полным? Гундарева, вышедшая за Филиппова, когда ей уже было около сорока, неизменно отвечала на вопросы журналистов, что детей, которых у нее нет, ей заменяет театр. Приятельница Гундаревой, актриса Любовь Руденко рассказывала, что в молодости Наталья была беременна, но ребенок на свет так и не появился. Руденко признавалась, что не знает, что произошло, возможно, та беременность закончилась выкидышем. Звезда казалось счастливой и уверяла в интервью, что «не испытывает необходимости» в детях, однако люди говорили и другое: супружеская чета, наоборот, мечтает о сыне или дочери, но не получается.

Наталья Гундарева и Миаил Филиппов, 1999 г. Источник: Globallookpress.com Сама Наталья Георгиевна никогда не открывала душу посторонним. Актриса считала, что профессия обязывает ее избегать излишней откровенности. Из-за этого вокруг ее имени всегда ходило много домыслом и слухов, и с каждым годом их количество увеличивалось. Наперекор судьбе Перешагнувшие 50-летний рубеж актрисы переходят в разряд «возрастных». Говорили, что Гундарева с этим мириться не хотела. Как и с тем, что с возрастом ей стали предлагать меньше интересных ролей. Она даже рекордно похудела. Коллеги и поклонники творчества удивлялись: такой тонкой талии у актрисы не было даже в юности. Но какой была цена преображений?

Говорили, что звезда «сидела» на тайских таблетках, о вреде которых впоследствии, когда появятся тысячи пострадавших, будут говорить очень много. По слухам, в конце 90-х — начале 2000-х Гундарева прошла через несколько пластических операций и серьезных косметологических вмешательств. Из-за пластики лицо актрисы даже в какой-то момент стало похоже на маску. А когда у Натальи Георгиевны начались проблемы со здоровьем, все тут же заговорили о том, что не последнюю роль в этом сыграла ее «битва с возрастом». Коллеги актрисы к этой версии относились скептически, зато говорили о том, что ее могла подкосить неприятная история, связанная с МХТ им. Чехова, где Гундарева должна была сыграть в «Кабале святош».

О пластических операциях Натальи Гундаревой ходило много слухов. Источник: Globallookpress.com больше по теме

Наталья Гундарева мечтала стать матерью и не прощала изменЕе близкие и друзья собрались в эфире ток-шоу «Прямой эфир», чтобы почтить ее память и поделиться воспоминаниями. Когда летом 2001 года 53-летняя звезда впала в кому и перенесла ишемический инсульт, в Институте пластической хирургии и косметологии подтвердили, что Наталья Гундарева была их пациенткой около года назад. Но, по словам врачей, год — достаточно время для того, чтобы не связывать последствия пластической операции и ухудшившееся состояние ее здоровья. Медики отметили, что из-за проблем с сосудами Наталья Георгиевна находилась в группе повышенного риска — риски послеоперационных осложнений у таких пациентов всегда выше, за здоровьем им надо следить внимательнее, особенно в жару, какая стояла летом 2001 года. Но в то же время каждый врач подтвердит: любая операция, любой общий наркоз — это всегда дополнительная нагрузка на организм. А оно, как выяснилось, у актрисы было не таким уж и крепким.

За здоровьем Гундаревой многочисленные поклонники ее таланта напряженно следили четыре года. Когда Наталья Георгиевна начала восстанавливаться после инсульта, многие верили: она поправится, снова выйдет на сцену и еще сыграет в кино. Она мужественно боролась, заново училась ходить, разговаривать. Но в мае 2002 года актриса поскользнулась во время прогулки и ударилась затылком. Серьезная травма осложнила ее и без того тяжелое состояние. В последние годы Гундарева не общалась с прессой, просила знакомых не приходить к ней в больницу: она не желала, чтобы ее видели больной и измученной, хотела, чтобы ее запомнили красивой. Она ушла из жизни в мае 2005 года, не дожив несколько месяцев до своего 57-летия.