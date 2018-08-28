Битва с возрастом и битва за жизнь. Наталья Гундарева хотела, чтобы ее запомнили красивой 

Наталья Гундарева была королевой как в театре, так и в кино, и уйти из жизни она тоже хотела по-королевски. В день рождения знаменитой актрисы Teleprogramma.pro вспоминает ее непростую судьбу. Судьба быть примой В раннем детстве Наташа Гундарева мечтала танцевать в балете, но она была слишком пухлой девочкой, чтобы иметь шансы на балетное будущее. Актрисой она стала случайно: хотя и мечтала о театре, после школы по настоянию мамы подала документы в Московский инженерно-строительный институт, начала сдавать вступительные экзамены и… С пути истинного Гундареву сбил ее приятель, будущий народный артист Витя Павлов, после второго экзамена заявивший девушке, что ей надо поступать в «Щуку». И она поступила, пройдя конкурс, который в том году составлял больше 200 человек на место!
Кадр из фильма «Сладкая женщина». Источник: Globallookpress.com больше по теме
«Бузыкин — это я»: как снимали «Осенний марафон»Есть особая категория «поколенческих» фильмов, которые нужно смотреть в определенном возрасте. «Осенний марафон» Данелии снят для тех, кому около сорока или чуть больше. В 1971 году после института актриса получила предложения от нескольких московских театров, в итоге Гундарева выбрала Театр имени Маяковского и оставалась верна ему всю жизнь. Уже после первого спектакля все поняли: она будет примой. Тогда же актриса начала сниматься в кино, но первая ее знаменитая роль случилась только через пять лет. В 1976 году Наталья Гундарева сыграла в «Сладкой женщине», затем были «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Осенний марафон», «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «Аэлита, не приставай к мужчинам» и другие знаменитые картины.
Она часто играла в кино несчастных, одиноких и обманутых женщин — не удивительно, что зрители и, особенно, зрительницы, так им сопереживали. Но главное, за что полюбили Гундареву, — ее героиням верили, они были понятными и близкими, почти родными. Иногда доходило до курьезов. Рассказывали, что после выхода фильма «Здравствуй и прощай», где совсем юная Наташа Гундарева сыграла небольшую роль, на киностудию пришло письмо, в котором зритель благодарил режиссера за то, что тот снял в картине не только профессиональных актеров, но и «людей из народа», веснушчатую Гундареву он счел «простой деревенской девушкой».
Кадр из фильма «Зимний вечер в Гаграх». Источник: Globallookpress.com О том, чтобы стать Джульеттой, Наталья Гундарева не мечтала, как-то в шутку она сравнила себя с матрешкой, в которой сложно углядеть трагическую натуру. К этому она внешне относилась легко, как к данности, но сквозила в ее словах и горечь. У нее «недиетическая» фигура — говорили про Гундареву вначале преподаватели «Щуки», а потом и режиссеры, у которых она снималась. Но в этом была ее «изюминка». Она всегда была «пышечкой», что не мешало ей пользоваться повышенным мужским вниманием.
Любимые мужчины Натальи Гундаревой Рассказывали, что в студенческие времена за Натальей ухаживал ее однокурсник Константин Райкин, по слухам, актрисе симпатизировали Сергей Шакуров и Борис Щербаков. Первый раз Гундарева вышла замуж в 20 с небольшим, за режиссера Леонида Хейфеца, с которым она познакомилась в 1973 году на съемках телевизионного фильма «Обрыв». Супруги, разница в возрасте между которыми составляла 14 лет, прожили вместе около 6 лет, а потом любовь закончилась.
После развода Наталья долгое время жила одна, хотя народная молва выдавала ее замуж чуть ли не за каждого партнера по спектаклю или фильму. Отношения с актером Виктором Корешковым, с которым Гундарева играла в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» продлились год, узнав, что муж изменяет ей, актриса подала на развод. Затем в театре начали судачить о том, что у нее роман с актером Сергеем Насибовым, тот даже развелся с женой, но через три года все тоже закончилось.
Кадр из фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам». Источник: Globallookpress.com больше по теме
Советские актрисы, у которых не было детейНекоторые известные советские киноактрисы отказывались от семьи и детей, чтобы иметь больше времени для занятия любимым делом. Своих любимых мужчин Наталья Гундарева находила на работе. Несмотря на то, что актриса была отличной хозяйкой, прекрасно готовила, главным в ее жизни были театр и кино, она отдавала им все силы, часто работая семь дней в неделю. Что это было? Удивительная преданность профессии, влюбленность в свое дело или попытка заполнить пустоту? Кто знает.
Третьим мужем актрисы стал ее коллега по театру, актер Михаил Филиппов. Знакомые говорили, что именно в этом браке актриса нашла свое счастье. Но вот было ли оно полным? Гундарева, вышедшая за Филиппова, когда ей уже было около сорока, неизменно отвечала на вопросы журналистов, что детей, которых у нее нет, ей заменяет театр. Приятельница Гундаревой, актриса Любовь Руденко рассказывала, что в молодости Наталья была беременна, но ребенок на свет так и не появился. Руденко признавалась, что не знает, что произошло, возможно, та беременность закончилась выкидышем. Звезда казалось счастливой и уверяла в интервью, что «не испытывает необходимости» в детях, однако люди говорили и другое: супружеская чета, наоборот, мечтает о сыне или дочери, но не получается.
Наталья Гундарева и Миаил Филиппов, 1999 г. Источник: Globallookpress.com Сама Наталья Георгиевна никогда не открывала душу посторонним. Актриса считала, что профессия обязывает ее избегать излишней откровенности. Из-за этого вокруг ее имени всегда ходило много домыслом и слухов, и с каждым годом их количество увеличивалось. Наперекор судьбе Перешагнувшие 50-летний рубеж актрисы переходят в разряд «возрастных». Говорили, что Гундарева с этим мириться не хотела. Как и с тем, что с возрастом ей стали предлагать меньше интересных ролей. Она даже рекордно похудела. Коллеги и поклонники творчества удивлялись: такой тонкой талии у актрисы не было даже в юности. Но какой была цена преображений?
Говорили, что звезда «сидела» на тайских таблетках, о вреде которых впоследствии, когда появятся тысячи пострадавших, будут говорить очень много. По слухам, в конце 90-х — начале 2000-х Гундарева прошла через несколько пластических операций и серьезных косметологических вмешательств. Из-за пластики лицо актрисы даже в какой-то момент стало похоже на маску. А когда у Натальи Георгиевны начались проблемы со здоровьем, все тут же заговорили о том, что не последнюю роль в этом сыграла ее «битва с возрастом». Коллеги актрисы к этой версии относились скептически, зато говорили о том, что ее могла подкосить неприятная история, связанная с МХТ им. Чехова, где Гундарева должна была сыграть в «Кабале святош».
О пластических операциях Натальи Гундаревой ходило много слухов. Источник: Globallookpress.com больше по теме
Наталья Гундарева мечтала стать матерью и не прощала изменЕе близкие и друзья собрались в эфире ток-шоу «Прямой эфир», чтобы почтить ее память и поделиться воспоминаниями. Когда летом 2001 года 53-летняя звезда впала в кому и перенесла ишемический инсульт, в Институте пластической хирургии и косметологии подтвердили, что Наталья Гундарева была их пациенткой около года назад. Но, по словам врачей, год — достаточно время для того, чтобы не связывать последствия пластической операции и ухудшившееся состояние ее здоровья. Медики отметили, что из-за проблем с сосудами Наталья Георгиевна находилась в группе повышенного риска — риски послеоперационных осложнений у таких пациентов всегда выше, за здоровьем им надо следить внимательнее, особенно в жару, какая стояла летом 2001 года. Но в то же время каждый врач подтвердит: любая операция, любой общий наркоз — это всегда дополнительная нагрузка на организм. А оно, как выяснилось, у актрисы было не таким уж и крепким.
За здоровьем Гундаревой многочисленные поклонники ее таланта напряженно следили четыре года. Когда Наталья Георгиевна начала восстанавливаться после инсульта, многие верили: она поправится, снова выйдет на сцену и еще сыграет в кино. Она мужественно боролась, заново училась ходить, разговаривать. Но в мае 2002 года актриса поскользнулась во время прогулки и ударилась затылком. Серьезная травма осложнила ее и без того тяжелое состояние. В последние годы Гундарева не общалась с прессой, просила знакомых не приходить к ней в больницу: она не желала, чтобы ее видели больной и измученной, хотела, чтобы ее запомнили красивой. Она ушла из жизни в мае 2005 года, не дожив несколько месяцев до своего 57-летия.