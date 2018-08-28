Фильм начинающих режиссеров из Северного АО признан на международном уровне

Фильм «Назорей», снятый в 2018 году молодыми режиссерами из САО Тимофеем Дорогойченко и Иваном Каданером, удостоен дипломом «За выдающийся уровень мастерства и качества» на Международном фестивале в штате Аляска (Alaska International Film Awards).

— Этот фестиваль проводится для независимых кинематографистов со всего мира, создающих оригинальные и убедительные фильмы и сценарии в нескольких конкурсных категориях. Проект отмечает инновационные и нестандартные фильмы, объединяющие оригинальное видение и художественный процесс в рамках глобального арт-сообщества, — рассказал представитель школы.

Фестиваль проводится ежегодно с 2010 года.