Актриса, которой верили: Наталье Гундаревой исполнилось бы 70 лет

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Натальи Гундаревой , сообщает телеканал «МИР 24».

Стать артисткой Гундарева решила еще в пять лет. Но после школы послушала мать и пошла учиться на инженера-строителя. Однако в последний момент передумала.

Позже педагоги Щукинского училища говорили, что Гундареву нечему учить. Правда, сама она всегда в себе сомневалась. Но это не помешало ей сыграть десятки ролей. Наиболее известные фильмы — «Труффальдино из Бергамо», «Однажды двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «Вас ожидает гражданка Никанорова». Она часто говорила, что ей все в жизни заменяет театр, кино и зрители.

Наталья Гундарева скончалась 15 мая 2005 г. в Москве на 57-м году жизни.

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