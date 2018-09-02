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Публикуем видео к титрам нового фильма «Гоголь». В нем секс, мат, голос Шнурова и аресты за мемы
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Публикуем видео к титрам нового фильма «Гоголь». В нем секс, мат, голос Шнурова и аресты за мемы 

BigPikcha.ru + ещё 22 38 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
В начале этой недели в прокат вышла третья часть фэнтези-трилогии «Гоголь» по мотивам ранней прозы писателя. Сиквел «Гоголь. Страшная месть» в свой первый день проката заработал 62 млн рублей в России и СНГ и показал лучший старт российского фильма в будни и непраздничные дни.
А сегодня у фильма еще одна премьера — вышел клип к песне в титрах последнего фильма. Снят он в лучших традициях группировки «Ленинград» — с матами, сексом и алкоголем. На первый взгляд кажется, что это просто очередной клип в стиле «трэш-реалити», но на самом деле в сюжете скрыто несколько пасхалок о российской реальности и актерах фильма.
Действие клипа происходит в провинциальном драмтеатре. В театр приходит новый режиссер-постановщик — предыдущий переехал на ПМЖ в Москву — в тюрьму «Матросская тишина» за то, что репостнул какой-то мем.
Новый режиссер в кадре не появляется, но голос Сергея Шнурова сложно не узнать. По сюжету он будет ставить в театре пьесу «Вий» по произведению Николая Васильевича Гоголя, но слегка в «современной интерпретации». Также и всю трилогию «Гоголь» можно смело считать современным прочтением мистической классики.
Далее перед нами — Сергей Бурунов, который играет очень неприятного персонажа — провинциального актера Иннокентия Петушинского, абсолютно бесталанного, но злого и с претензиями. Бурунов последнее время действительно часто появляется на экране — его достаточно много снимают в главной роли для агитационных роликов перед выборами. Возможно, именно поэтому в клипе «Страшная месть» персонажу Бурунова дают не главную роль рассказчика, а роль «стареющей пузатой осины».
Роль рассказчика в клипе достается «блестящему актеру» Даниэлю Кислицкому. За первые минуты в кадре он опаздывает, успевает положить глаз на актрису, исполняющую роль паночки (а это, между прочим, Екатерина Шпица!) и приложить персонажа Бурунова. На протяжении всего клипа как блестящий актер Даниэль себя вовсе не ведет — много пьет и постоянно пытается заняться сексом на сцене. Скорее всего — это своеобразный «привет» от сценаристов актеру Александру Петрову, исполнившему роль Гоголя в трилогии. В интервью Юрию Дудю в прошлом году Петров признавался, что играть секс на камеру может и умеет, но радости от подобных сцен совершенно не испытывает.
На протяжении всего клипа Петушинский мстит новой звезде театра и самыми изощренными способами: насыпает стекла в сапоги, сажает парик на клей, портит страховочные тросы. В общем, всеми силами показывает — что такое действительно «страшная месть».
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