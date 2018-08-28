В галерее на Новопесчаной устроили акцию «Ночь кино»

В галерее «Граунд Песчаная» прошла акция «Ночь кино». Зрители увидели серию документальных фильмов о том, какой выбор приходится делать людям.

«Одни фильмы уже выходили на большой экран, другие еще не демонстрировались», — сообщается на сайте галереи.

Напомним, галерея «Граунд Песчаная» — выставочное пространство, объединяющее академическое и новаторское искусство. Здесь можно увидеть инсталляции, перформансы, спектакли экспериментального театра, выставки паблик-арта.

Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 7. (мю)