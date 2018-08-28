Наталья Гундарева: «случайная» актриса и народная любимица

Яркая, свободная и всегда разная — народная артистка РСФСР Наталья Гундарева не мечтала стать киноактрисой в детстве, но сумела покорить сердца миллионов людей. Сегодня ей исполнилось бы 70 лет. О смелых образах всенародной любимицы — корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Кузнецов

Гундарева готовилась поступать в строительный институт и лишь в последний момент подала заявление в театральное училище имени Щукина. И уже в студенческих спектаклях ей доставались самые яркие роли.

«Глаза выразительные, внутренне очень богатый человек и влюбчивый человек, любит людей и природу, жизнь любила, страшно любила», — поделился воспоминаниями народный артист России Александр Михайлов

После выпускных экзаменов ей предложили место в своей труппе сразу четыре столичных театра: Вахтанговский, МХАТ, «Современник» и Театр имени Маяковского. Выбрала она последний, там и прослужила почти 35 лет. Ей были подвластны все театральные амплуа — от Липочки в спектакле «Банкрот» до леди Гамильтон в драме Теренса Реттигана «Виктория».

Гундарева создала целую коллекцию женских образов. Каждую роль «обыкновенной женщины» она умела наполнить невероятной жизненной правдивостью. Актриса сыграла в кино много как главных, так и эпизодических ролей.

«Это образ русской женщины, она выразила всецело. Она была сама из этой жизни. Потому что она знала, что такое коммунальная квартира. Она жила в коммуналке на Таганке. Потом она опять жила в коммуналке на Чистых прудах», — рассказал режиссер Леонид Хейфец

На экране она страдала и радовалась вместе со своими героинями. В мелодраме «Сладкая Женщина» Гундарева сыграла практичную деревенскую девушку, которая переехала в город и устроилась работать на кондитерскую фабрику.

Одна из самых знаменитых ее ролей в киноленте «Одиноким предоставляется общежитие». Она сыграла бескорыстную сваху из женского общежития, которая устраивает судьбы своих подруг и соседок, а сама по-прежнему остается одинокой. На протяжении нескольких десятилетий она была главным женским лицом советского кинематографа и осталась народной любимицей навсегда.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ