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Наталья Гундарева: «случайная» актриса и народная любимица
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Наталья Гундарева: «случайная» актриса и народная любимица 

Мир24 28 августа 2018
Яркая, свободная и всегда разная — народная артистка РСФСР Наталья Гундарева не мечтала стать киноактрисой в детстве, но сумела покорить сердца миллионов людей. Сегодня ей исполнилось бы 70 лет. О смелых образах всенародной любимицы — корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Кузнецов.
Гундарева готовилась поступать в строительный институт и лишь в последний момент подала заявление в театральное училище имени Щукина. И уже в студенческих спектаклях ей доставались самые яркие роли.
«Глаза выразительные, внутренне очень богатый человек и влюбчивый человек, любит людей и природу, жизнь любила, страшно любила», — поделился воспоминаниями народный артист России Александр Михайлов.
После выпускных экзаменов ей предложили место в своей труппе сразу четыре столичных театра: Вахтанговский, МХАТ, «Современник» и Театр имени Маяковского. Выбрала она последний, там и прослужила почти 35 лет. Ей были подвластны все театральные амплуа — от Липочки в спектакле «Банкрот» до леди Гамильтон в драме Теренса Реттигана «Виктория».
Гундарева создала целую коллекцию женских образов. Каждую роль «обыкновенной женщины» она умела наполнить невероятной жизненной правдивостью. Актриса сыграла в кино много как главных, так и эпизодических ролей.
«Это образ русской женщины, она выразила всецело. Она была сама из этой жизни. Потому что она знала, что такое коммунальная квартира. Она жила в коммуналке на Таганке. Потом она опять жила в коммуналке на Чистых прудах», — рассказал режиссер Леонид Хейфец.
На экране она страдала и радовалась вместе со своими героинями. В мелодраме «Сладкая Женщина» Гундарева сыграла практичную деревенскую девушку, которая переехала в город и устроилась работать на кондитерскую фабрику.
Одна из самых знаменитых ее ролей в киноленте «Одиноким предоставляется общежитие». Она сыграла бескорыстную сваху из женского общежития, которая устраивает судьбы своих подруг и соседок, а сама по-прежнему остается одинокой. На протяжении нескольких десятилетий она была главным женским лицом советского кинематографа и осталась народной любимицей навсегда.
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