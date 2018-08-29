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Программа кинофестиваля «Восток&Запад» на среду, 29 августа
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Программа кинофестиваля «Восток&Запад» на среду, 29 августа 

АиФ-Оренбург 29 августа 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжается Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В кинотеатрах «Космос» и «Сокол» демонстрируются конкурсные фильмы, проходят встречи с режиссерами, продюсерами, актерами. В среду, 29 августа можно посетить следующие мероприятия:
В киноцентре «Космос»
13:15 и 19:25 — в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» фильм «Кровь», режиссер Артем Темников (продолжительность сеанса 106 мин.)
15:10 и 19:15 — фильм Международного конкурса «Контрабандист Хендрикс», Кипр/Греция, режиссер Мариус Пиперидис (93 мин.)
15:15 — ретроспектива фильмов к 100-летию ВГИКа «Когда мы были молодыми»: «Репортаж с асфальта» (реж. Вадим Абдрашитов), «Жених» (реж. Элем Климов), «Мальчик и голубь» (реж. Андрей Кончаловский), «Аптекарша» (реж. Станислав Говорухин), «От нечего делать (реж. Сергей Соловьев), „Шире шаг, маэстро“ (реж. Карен Шахназаров)
17:00 — в рамках российского конкурса „Сплетенные параллели“ фильм „Временные трудности“, режиссер Михаил Расходников (108 мин.)
17:15 — фильм Международного конкурса „Однажды в ноябре“, режиссер Анджей Якимовский (92 мин.)
20:30 — просмотр фильма-победителя Международного конкурса
В кинотеатре „Сокол“
15:00 — в рамках внеконкурсной программы „Выбор Фипресси“ фильм „Неподкупный“, Иран, режиссер Мухамед Расулов (продолжительность сеанса 117 мин.)
18:00 — презентация анимационного проекта орской студии Колобанга» (Вход свободный)
19:45 — фильм Международного конкурса «Шахтер», Словения/Германия, режиссер Ханна Слак (102 мин.)
21:45 — в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» фильм «Временные трудности», режиссер Михаил Расходников (108 мин.)
В парке «Салют, Победа!» бесплатные просмотры кино под открытым небом:
29 августа в 20:30 фильм «Мёртвые ласточки» (Россия, 2018) представляют режиссер Наталья Першина и актер Олег Билик.
30 августа в 20:30 фильм «Кровь», режиссер Артем Темников (Россия, 2017) представляют продюсер Елена Бренькова и актер Александр Бреньков.
АиФ-Оренбург: последние новости
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