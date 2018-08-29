Программа кинофестиваля «Восток&Запад» на среду, 29 августа

В Оренбурге продолжается Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В кинотеатрах «Космос» и «Сокол» демонстрируются конкурсные фильмы, проходят встречи с режиссерами, продюсерами, актерами. В среду, 29 августа можно посетить следующие мероприятия:

В киноцентре «Космос»

13:15 и 19:25 — в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» фильм «Кровь», режиссер Артем Темников (продолжительность сеанса 106 мин.)

15:10 и 19:15 — фильм Международного конкурса «Контрабандист Хендрикс», Кипр/Греция, режиссер Мариус Пиперидис (93 мин.)

17:00 — в рамках российского конкурса „Сплетенные параллели“ фильм „Временные трудности“, режиссер Михаил Расходников (108 мин.)

17:15 — фильм Международного конкурса „Однажды в ноябре“, режиссер Анджей Якимовский (92 мин.)

20:30 — просмотр фильма-победителя Международного конкурса

В кинотеатре „Сокол“

15:00 — в рамках внеконкурсной программы „Выбор Фипресси“ фильм „Неподкупный“, Иран, режиссер Мухамед Расулов (продолжительность сеанса 117 мин.)

18:00 — презентация анимационного проекта орской студии Колобанга» (Вход свободный)

19:45 — фильм Международного конкурса «Шахтер», Словения/Германия, режиссер Ханна Слак (102 мин.)

21:45 — в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» фильм «Временные трудности», режиссер Михаил Расходников (108 мин.)

В парке «Салют, Победа!» бесплатные просмотры кино под открытым небом: