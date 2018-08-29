Центр современной драматургии занял первое место на международном театральном фестивале

Постановка «Кот, дрозд и петушок» Центра Современной драматургии признана лучшим детским спектаклем на фестивале «Во власти воображения» в городе Бачка-Паланка, Сербия. Екатеринбургские актеры смогли очаровать юных членов жюри, и получить главный приз фестиваля.