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Центр современной драматургии занял первое место на международном театральном фестивале
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Центр современной драматургии занял первое место на международном театральном фестивале 

Собака.ru 29 августа 2018
Фото: Собака.ru
Постановка «Кот, дрозд и петушок» Центра Современной драматургии признана лучшим детским спектаклем на фестивале «Во власти воображения» в городе Бачка-Паланка, Сербия. Екатеринбургские актеры смогли очаровать юных членов жюри, и получить главный приз фестиваля.
На этой сказке выросло уже не одно поколение как зрителей, так и актеров. Как написал на своей странице во «Вконтакте» режиссер постановки — Николай Коляда: «В этом спектакле, которому 15 лет, играли все актеры театра, все до единого, сорок составов было». Для молодых актеров поездка в Сербию выдалась не только триумфальной, но и экстремальной: «С момента вылета из Екатеринбурга до выхода на сцену прошло меньше 12 часов. Через три часа после приезда в город, начался спектакль. Мы работали в экстремальном режиме», — поделился впечатлениями главный режиссер ЦСД — Антон Бутаков. Несмотря на языковой барьер, ребята смогли найти общий язык с сербскими специалистами по свету и звуку, которые, прекрасно поняли задачу, и спектакль прошел «на ура».
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