Тарантино нашел актера на роль Полански 

Режиссер Квентин Тарантино нашел актера на роль Романа Полански в своей новой криминальной драме «Однажды в Голливуде», передает Collider
Известного актера и режиссера сыграет польский актер Рафаль Заверуха. Также к актерскому составу картины присоединились Дэнни Стронг, Сидни Свини, Клу Гулагер, Джеймс Лэндри Хеберт и Майки Мэдисон.
Ранее стало известно, что дочь Умы Турман Майя Хоук сыграет в картине «Однажды в Голливуде».
Одним из центральных событий фильма станет громкое убийство беременной жены Романа Поланского, актрисы Шэрон Тейт, членами секты Чарльза Мэнсона. Долгое время против съемок была настроена родная сестра Тейт, однако она изменила свое мнение после личной встречи с Тарантино.