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Режиссер Андрей Звягинцев стал почетным гостем кинофестиваля в Хорошево-Мневниках
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Режиссер Андрей Звягинцев стал почетным гостем кинофестиваля в Хорошево-Мневниках 

Управа района Хорошево-Мневники 29 августа 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во дворе дома 39, корпус 6 по проспекту Маршала Жукова в рамках «Ночи кино» прошел двухдневный кинофестиваль «Киноквартал».
24 августа мероприятие открыл фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение». Кино показывали на спортивной площадке. Посмотреть фильм собрались жители окрестных домов. На показе присутствовал и режиссер картины, который был приглашен в качестве почетного гостя.
Зрители задавали режиссеру много вопросов о жизни и творчестве, интересовались любимыми картинами и просили совета о том, какие фильмы можно показывать ребенку до десяти лет. Спрашивали и о смысле только что просмотренной кинокартины.
— Правы все, кто интерпретирует фильм по-своему. Чем больше планов, взглядов, тем фильм становится более объемным. Есть такое выражение: не только мы смотрим фильмы, фильмы смотрят нас. Просматривая картину, мы транслируем самих себя, свои проблемы, вовлеченность в какую-то тему, — отметил Андрей Звягинцев.
Во второй фестивальный день, 25 августа, на той же площадке зрители увидели фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и мультфильм «Знаешь, мама, где я был» режиссера Лео Габриадзе. (ео)
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