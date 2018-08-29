Режиссер Андрей Звягинцев стал почетным гостем кинофестиваля в Хорошево-Мневниках

Во дворе дома 39, корпус 6 по проспекту Маршала Жукова в рамках «Ночи кино» прошел двухдневный кинофестиваль «Киноквартал».

24 августа мероприятие открыл фильм режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение». Кино показывали на спортивной площадке. Посмотреть фильм собрались жители окрестных домов. На показе присутствовал и режиссер картины, который был приглашен в качестве почетного гостя.

Зрители задавали режиссеру много вопросов о жизни и творчестве, интересовались любимыми картинами и просили совета о том, какие фильмы можно показывать ребенку до десяти лет. Спрашивали и о смысле только что просмотренной кинокартины.

— Правы все, кто интерпретирует фильм по-своему. Чем больше планов, взглядов, тем фильм становится более объемным. Есть такое выражение: не только мы смотрим фильмы, фильмы смотрят нас. Просматривая картину, мы транслируем самих себя, свои проблемы, вовлеченность в какую-то тему, — отметил Андрей Звягинцев.

Во второй фестивальный день, 25 августа, на той же площадке зрители увидели фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и мультфильм «Знаешь, мама, где я был» режиссера Лео Габриадзе. (ео)