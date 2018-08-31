В Оренбурге назвали победителей кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард», сообщает RIA56.
Премию в номинации «За лучший сценарий имени Алексея Саморядова» получила режиссёр фильма «Мёртвые ласточки» Наталья Першина.
В российской программе «Сплетённые параллели» картина «Мулла» завоевала премию за лучший фильм. Лучшим режиссёром за ленту «Дядя Саша» назван Александр Гордон.
В международной программе лучшим фильмом стал «Звонок отцу» (Казахстан), а лучшим режиссёром — Милко Лазаров за ленту «Ага» (Болгария — Германия — Франция).
Ранее сообщалось, что на фестивале «Восток — Запад» показали последний фильм Веры Глаголевой.
Также «Невские новости» сообщали, что режиссёр Паоло Соррентино приедет на международный фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург.