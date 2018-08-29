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Новый театр Вологды приглашает на первый спектакль осенью
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Новый театр Вологды приглашает на первый спектакль осенью 

Вологда.рф + ещё 1 29 августа 2018
Фото: Вологда.рф
Новинки ждут зрителей в областной столице в грядущем театральном сезоне. «ОккервильТеатр» образовался на базе Театра Молодого актера. Его создатели — известные вологодскому зрителю Николай Смирнов и Дарья Глебова.
«Наша история началась со спектакля «Река Оккервиль», мы на нем выросли, и очень рады, что он нашел такой отклик в сердцах зрителей. Именно он и дал название нашему театру», — рассказала ведущая актриса «ОккервильТеатра» Дарья Глебова.
Сейчас труппа театра пополнилась профессиональными актерами. К новому сезону они готовят спектакль — авторское переложение сюрреалистического романа зарубежной литературы. Авторы сохраняют интригу постановки, однако уверяют, что это будет не только необычная адаптация материала к театральной сцене, но и особенная прорисовка образов.
«Мы долгое время работали как Театр Молодого Актера, именно под этим названием нас многие знают. Но наша деятельность уже давно вышла за рамки молодежного театра — у нас регулярный репертуар, зал заполняется все плотнее, в труппу пришли профессиональные артисты. Мы поняли, что пришло время строить свое дело. Сейчас мы получили статус независимого профессионального театра», — отметил художественный руководитель театра Николай Смирнов.
«ОккервильТеатр» расположится в культурном центре «Чайка» по адресу: Советский проспект, 35 а. Добавим, вологжане могли видеть и ранние постановки актеров: «Река Оккервиль», «Королева красоты» и «Игра на вылет».
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