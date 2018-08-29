Будем жить и снимать кино. Взгляд оптимиста на развитие российского киноискусства

День российского кино — 27 августа — в Москве праздновали как народный праздник. Все социальные сети писали только о нашем кино. Есть, конечно, посты людей заинтересованных, обязанных отметить и отметиться, но они — как капля в море.

Кстати, о морях и океанах, по которым плавают наши кинематографисты, без доли преувеличения, круглый год. 2 сентября на Черном море, на курорте Анапа, стартует фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Столько всего произошло в мире за 26 лет работы фестиваля, но режиссеры и актеры бывших советских республик с удовольствием приезжают на этот смотр кино. Правда, несколько лет назад щепетильные прибалты попросили руководство фестиваля отметить их участие отдельно, без стран СНГ. Но, поверьте, на «Киношоке» нет ни малейших претензий со стороны кинематографистов Балтии.

Неоднократный участник «Киношока» актер Ивар Калныньш сказал «ВМ»: «Никто в Латвии меня не упрекнул, что я работаю в России. Напротив, мои соотечественники рады этому». Вывод — искусство кино сплачивает народы.

В настоящее время на берегах двух морей, Охотского и Японского, на острове Сахалин проходит Международный сахалинский фестиваль «Край света», на который приехали режиссеры со всех континентов. В сентябре во Владивостоке начнется международный фестиваль «Меридианы Тихого» с большой географией конкурсантов. Все эти фестивали финансируются Министерством культуры России . Ни в одной стране мира на государственном уровне не поддерживают кинематограф так, как в России. В Америке все кино — коммерческое. В Европе, за исключением Франции, тоже. В Китае развитие кинематографа — национальная задача, ее выполнение финансируется государством. Замечу, что Россия активно сотрудничает с Китаем в области кинематографа, и совместно снимается немало фильмов.

Студенты из Китая обучаются во ВГИКе на режиссерском факультете, в одной из лучших мастерских мира — Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко. Наши режиссеры показывают свои работы на Шанхайском кинофестивале, получают награды, как Жанна Бекмамбетова со своим анимационным фильмом «Чик-Чирик», а дома, в Москве, рассказывают коллегам о китайском опыте. На Московском кинофестивале «Будем жить», который в настоящее время проходит на лучших площадках и кинотеатрах столицы, Жанна Бекмамбетова провела мастер-класс, как и победитель многих международных фестивалей Иван Максимов

Любопытно, что слова героини чеховской пьесы «Дядя Ваня» президент фестиваля Евгений Герасимов использовал для названия фестиваля «Будем жить», имея в виду и буквальный, и переносный смыслы. Евгений Владимирович много снимался как актер в фильмах для детей и юношества — «Вам и не снилось», «Точка, точка, запятая», сам снял фильм о проблемных подростках «Забавы молодых», и он думает о возрождении кинематографа для детей и юношества и идет к этой цели. Кому как не молодым режиссерам снимать фильмы о своих ровесниках? Поэтому фестиваль «Будем жить» открывает талантливых режиссеров, и самые яркие работы получают премии в размере 100 тысяч рублей. Кто-то из победителей оплатит учебу на эти средства, кто-то вложит их в новый фильм, а кто-то отправится в путешествие, чтобы найти интересную историю, и рассказать о ней в новом фильме.

Член жюри фестиваля «Будем жить» Александр Митта рассказал «Вечерней Москве» о том, что сегодня больше всего ценится в кино:

— Самое ценное и дорогое в кино — искренность. Снять искреннее, честное кино может только тот режиссер, который обладает этими качествами. Не так важно, на какую камеру снимаешь, даже не так важен профессионализм, хотя он виден, — важно быть интересным зрителю. Современный зритель не хочет, чтобы его обманывали, пусть даже красиво. Современный зритель хочет доверительного разговора. Самое искреннее, чистое кино, конечно же, снимают молодые режиссеры, и их нужно поддерживать в этом.

Не секрет, что сложнее снимать начинающим режиссерам в регионах. В провинции нередко считают, что кино — это роскошь. Для поддержки режиссеров из регионов Союз кинематографистов России в лице молодежной организации проводит питчинги. Вчера завершился питчинг в рамках фестиваля «Будем жить». Знаменитый мастер, один из руководителей мастерской режиссуры игрового кино во ВГИКе Владимир Фенченко присутствовал оценивал работы участников. Все знают, что Фенченко — один из самых справедливых, принципиальных и честных педагогов в России, и никогда Владимир Алексеевич не скажет «хорошо», если это «плохо».