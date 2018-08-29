Вечер кино: Тест на знание французского кинематографа

Специально для любителей и поклонников французского кино мы подготовили тест на знание актеров, режиссеров и музыки из популярных фильмов. Делитесь результатами теста в ваших социальных сетях и смотрите лучшие фильмы вместе с нашим телеканалом.

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