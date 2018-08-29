Вечер кино: Тест на знание французского кинематографа 

8 сентября «МИР» устраивает вечер французского кино. Зрители телеканала смогут посмотреть классику и картины современного кинематографа этой страны: фильм «Капитан» с Жаном Маре, комедию «Мания величия» с Луи де Фюнесом, «Возвращение высокого блондина» с Пьером Ришаром и боевик «Никита» режиссера Люка Бессона.
Специально для любителей и поклонников французского кино мы подготовили тест на знание актеров, режиссеров и музыки из популярных фильмов. Делитесь результатами теста в ваших социальных сетях и смотрите лучшие фильмы вместе с нашим телеканалом.
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