Приз в номинации «Лучшая командная работа» фестиваля «Хранители будущего» отправился в Хорошевку 

В Центральном Доме кино Союза кинематографистов РФ состоялось награждение победителей фестиваля-конкурса «Хранители будущего». Команда центра социальной помощи семьи и детям «Хорошевский» со своей киноработой «Мы команда» одержала победу в номинации «Лучшая командная работа». Награды за вклад в развитие культуры личной безопасности участники получили из рук известных артистов, режиссеров, спортсменов.
— Сюжет фильма посвящен одиноким людям нашего большого города, которые нуждаются в помощи. Для этого и появляются специалисты «КОДа Безопасности». Мы не ожидали, что победим, — поделилась эмоциями одна из участников команды Ангелина Кузовлева.
Юных сценаристов, режиссеров, актеров и волонтеров поздравляли чемпион мира, фигурист Алексей Ягудин, режиссер Виктор Мережко, телеведущий и актер Оскар Кучера, актеры театра и кино Николай Перминов и Иван Дубровский, артист эстрады и юморист Игорь Христенко, призер Олимпийских игр Радион Гатауллин, продюсер анимационных студий «Мельница» и «Сказка» Марина Матвеева, писатели Юрий Кузнецов и Марина Дружинина, Народный художник России Александр Муравьев и другие.
Напомним, что фестиваль-конкурс «Хранители будущего» — это детско-молодежное движение по формированию культуры безопасного поведения. По статистике каждый год семьи теряют в среднем две тысячи детей в результате несчастных случаев. В форме игры и интерактивных занятий детям транслировались важные знания о том, как действовать в случае встречи с незнакомцем или звонка от чужого человека, что предпринимать, если начался пожар, как не допустить его и правильно себя вести в лесу и толпе. (еп)