Приз в номинации «Лучшая командная работа» фестиваля «Хранители будущего» отправился в Хорошевку

В Центральном Доме кино Союза кинематографистов РФ состоялось награждение победителей фестиваля-конкурса «Хранители будущего». Команда центра социальной помощи семьи и детям «Хорошевский» со своей киноработой «Мы команда» одержала победу в номинации «Лучшая командная работа». Награды за вклад в развитие культуры личной безопасности участники получили из рук известных артистов, режиссеров, спортсменов.

— Сюжет фильма посвящен одиноким людям нашего большого города, которые нуждаются в помощи. Для этого и появляются специалисты «КОДа Безопасности». Мы не ожидали, что победим, — поделилась эмоциями одна из участников команды Ангелина Кузовлева.

Напомним, что фестиваль-конкурс «Хранители будущего» — это детско-молодежное движение по формированию культуры безопасного поведения. По статистике каждый год семьи теряют в среднем две тысячи детей в результате несчастных случаев. В форме игры и интерактивных занятий детям транслировались важные знания о том, как действовать в случае встречи с незнакомцем или звонка от чужого человека, что предпринимать, если начался пожар, как не допустить его и правильно себя вести в лесу и толпе. (еп)