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Дуэйн Джонсон сыграет первого короля Гавайев
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Дуэйн Джонсон сыграет первого короля Гавайев 

Газета.Ru + ещё 8 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Дуэйн Джонсон, также известный под псевдонимом Скала, исполнит роль первого короля Гавайев Камеамеа I в фильме «Король» режиссера Роберта Земекиса. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Новость дополняется.
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