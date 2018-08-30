В Москве завершился фестиваль израильского кино

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Токарев /. Фестиваль израильского кино закрылся в среду в столичном кинотеатре «Летний Пионер» в парке Сокольники. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Пионера», в рамках фестиваля, который проходил в Москве с 29 июля, зрители увидели девять кинофильмов. Кроме того, москвичи участвовали в «Пионерской ночи», во время которой столичная публика познакомилась с популярными израильскими телесериалами.

Дебюты на фестивале

Фестиваль отметился серией дебютов. Режиссерским дебютом стала картина «Сомнительные». Фильм вышел в Израиле в 2018 году. В центре сюжета сценарист, которого приговаривают к общественным работам с подростками, находящимися под домашним арестом. По словам режиссера Элирана Эльи, фильм основан на реальных событиях. Кроме этого, сам Элья является преподавателем искусства и работает в киношколе, которую сам закончил. «К одной группе я очень привязался, при этом вся группа состояла из подростков-преступников, находящихся под домашним арестом», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Элья, в картине играли настоящие трудные подростки. «Я ездил по парку на мопеде, где они тусовались и находил их. Процесс их обучения был воспитательным процессом — это было вызовом для меня», — подчеркнул собеседник.

В свою очередь, фильм закрытия фестиваля «И тогда пришла она» (режиссер Рои Флорентин) стала дебютной сценарной работой для Шая Лахава. Фильм рассказывает о молодом адвокате, который влюбляется в своию клиентку — официантку из Иерусалима и после этого решает бросить юриспруденцию и заняться музыкой, о чем мечтал с детства. По его словам, картина частично является автобиографичной. Он тоже был юристом и тоже, влюбившись в девушку, ушел из этой профессии и стал заниматься творчеством, но не музыкой, а журналистикой. Как уточнил, Лахав, фильм получил признание израильской публики и стал коммерчески успешным.

Интерес российского зрителя

Израильские режиссеры и сценаристы, которые приняли участие в завершимся в среду XVII Фестивале израильского кино, отметили вдумчивость и интерес российских зрителей. Об этом рассказала ТАСС атташе по культуре посольства Израиля в России Анна Кейнан на закрытии фестиваля.

"Израильские режиссеры и сценаристы, которые приезжали на фестиваль, были очень довольны вдумчивостью российского зрителя, который с большим вниманием и интересом смотрел картины, созданные в Израиле", — сказала Кейнан.

"Мы очень довольны фестивалем, действительно получился праздник. Был очень большой интерес публики, то что люди были готовы приезжать в парк «Сокольники» посреди рабочей недели и смотреть израильские фильмы — это очень важно для нас", — отметила собеседник агентства.

Кейнан выразила надежду на продолжение традиции кинофестивалей. «Мы очень заинтересованы в продолжении фестиваля и надеемся, что XVIII Фестиваль израильского кино будет не менее знаковым», — отметила она.

Кроме этого, собеседник агентства не исключила, что количество фильмов в будущем может увеличиться.