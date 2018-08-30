Александр Лазарев: «С женой мне интересно каждую секунду»

Кажется, актерская стезя выбрала его сама, а он о другой профессии и не думал, начав кинокарьеру еще со школьной скамьи. Сейчас он — ведущий актер легендарного московского театра «Ленком», а его фильмография насчитывает более 70 картин. В пятницу, 7 сентября, в 13:40 гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале « ТВ Центр » станет актер Александр Лазарев.

«Яблоко от яблони недалеко падает» — говорится в русской пословице. И один из ярких положительных примеров, полностью подтверждающий это — судьба народного артиста России Александра Лазарева-младшего, появившегося на свет в семье популярнейших актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой . «Я родился и понял, что у меня другой дороги, кроме как актерской, нет», — говорит артист. Он ездил в киноэкспедиции с самого детства, в театре им. Маяковского был «всеобщим сыном», а сниматься в кино начал еще учась в школе. Шурик, как называли его близкие, никогда не сидел на месте, всегда придумывая что-то интересное — то играл с друзьями тапками в мяч (на манер пинг-понга), то угонял под Ярославлем лодку, чтобы порыбачить, то «одалживал» из театра реквизит, чтобы перевоплотиться в рыцаря на школьной сцене.

— Я учился прямо напротив театра имени Владимира Маяковского, и, конечно, я там очень много времени проводил, был любимчиком, для меня все цеха были открыты, — вспоминает Александр. — Я постоянно заходил в реквизиторский цех, а там — мечи, латы, шлемы, автоматы… Естественно, все это перекочевывало в школу, где я периодически выступал на сцене с другом Андреем Стахановым. Он играл Санчо Панса, а я — Дон Кихота. Чушь собачья была, но нам нравилось. Почему мама всегда советовала сыну «беречь лицо»? Сколько раз актер ломал нос? Какое родительское наказание помнит до сих пор? Об этом гость расскажет Татьяне Устиновой.

К поступлению в Школу-студию МХАТ Александра готовил отец, но будущий актер все равно очень волновался на экзамене. Поступив на курс к Александру Калягину , он познакомился с Юлией Меньшовой Александром Стриженовым , которые стали его однокурсниками. Первые институтские работы актера не впечатлили родителей. По его словам, увидев на втором курсе спектакль, мама даже расстроилась. Все изменилось после постановки «Королевские игры», где он играл короля Англии. Это случилось уже в «Ленкоме», куда Лазарева пригласил еще на третьем курсе сам Марк Захаров . При каких обстоятельствах актер попал в легендарный театр? Как проходило прослушивание? Кого Лазарев называет крестным отцом в театре и кино? Смотрите в программе.

Несмотря на занятость, артист всегда находит время для самого главного — своей семьи. С супругой Алиной они женаты уже 30 лет. Секрет семейного счастья, по словам Лазарева, прост: «Я не могу без нее, вот и все. Мне интересно с ней каждую секунду». В семье двое детей — дочь Полина и сын Сергей.

— Дочь — успешная актриса театра им. Маяковского. Надо сказать, когда твой ребенок на сцене — с ума можно сойти от страха. Сейчас я уже привык, но когда она играла свою первую роль, Верочку в спектакле «Месяц в деревне», мы ходили на первые десять спектаклей. На одном и том же месте сидели и смотрели. Сын категорически не захотел связать свою жизнь с актерской профессией, хотя все имеет для того, чтобы быть артистом. Мы с мамой хотели, чтобы он был кинооператором, но он решил учиться на продюсера. И я очень уважаю его за это. Он целенаправленно идет к тому, чего сам хочет. Дети совсем не похожи. Полина — интроверт, она более собранная, сосредоточенная, а младший, наоборот, фейерверк.