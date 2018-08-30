Сергей Гармаш: юбиляр под прицелом телекамер

Пройти мимо факта не просто дня рождения, а юбилея замечательного артиста телеканалы, естественно, не могли. 1 сентября Сергею Гармашу 60 лет! Он не только играет прекрасно, но и всеобщий любимец, а ко всему прочему еще и человек-загадка в каком-то смысле — ну не нараспашку он человек!

Естественно, сколько каналов — столько и «подходов» к раскрытию темы. И очень радостно от того, что передачи замечательному артисту посвятили многие каналы, но у телезрителей не возникнет ощущения повтора — очень по-разному, с необычных сторон, можно сказать эксклюзивно «разбирали» они Сергея Леонидовича «по косточкам». А нам только интереснее!

«В свободное от работы время снимаюсь в кино…»

К юбилею Сергея Гармаша в эфире телеканала «Россия К» вас ждет программа «Линия жизни» (31 августа, 21:05) и художественный фильм «Любовник» (16+) (31 августа, 21:55).

Сергей Гармаш — актер удивительного дарования, мужской харизмы, профессионал, который в любых ролях — будь то героические, лирические, драматические или комические — смотрится абсолютно гармонично. Им сыграны сотни ролей в кино, более полусотни театральных, он удостоен звания народного артиста России, является обладателем национальных кинопремий «Золотой орёл», «Ника», «Белый слон», театральной премии «Чайка», имеет награды многих международных кинофестивалей.

— Я — Сергей Гармаш, работаю в театре «Современник», в свободное от работы время снимаюсь в кино. Так всегда было заведено, — заявляет актер в программе «Линия жизни» (31 августа, 21:05), тем самым расставляя приоритеты в своей творческой биографии. Актер рассказал «России К» о своем детстве в Херсоне, о переезде в Москву, о том, чем стал для него этот город, о годах учебы в Школе-студии МХАТ, о пути, пройденном им от кулис провинциального Театра кукол в Херсоне до подмостков московского театра «Современник», о своих ролях в кино и проектах на телевидении, о режиссёрах, с которыми ему довелось работать и партнёрах по сценической площадке, о семье и многом другом.

Прекрасной иллюстрацией актерского таланта Сергея Гармаша в эфире телеканала «Россия К» станет художественный фильм режиссера Валерия Тодоровского «Любовник» (31 августа, 21:55). Актер предстанет перед зрителями в роли Ивана, отставного военного, когда-то — любовника покойной жены главного героя, профессора Дмитрия Чарышева в исполнении Олега Янковского . Весь фильм держится на странной связи двух мужчин, объединенных общей трагедией. Фильм удостоен Гран-При XIII Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» (2002), Приза гильдии киноведов и кинокритиков, двух премий международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне-2002 и других.

«Какой из меня Ромео?»

1 сентября, в юбилей артиста, в 10:15 на Первом канале вы снова встретитесь с ним на экране.

Немногим повезло так, как Гармашу. С детства воспитывали по системе Станиславского. «Не верю», — говорила мама Людмила Ипполитовна, «не верю», — вторил ей отец Леонид Трофимович — и брался за ремень.

— Я в детстве папу считал очень жестким ко мне. А теперь за это руки ему целую. За то, что он так меня воспитывал. А теперь просто случается что-то, я его вспоминаю в первую очередь. Папу. Который, научил меня не сворачивать, — говорит Гармаш сегодня.

И «жесткость» Гармаша авторы Первого канала испытали на себе… Не так давно Сергей Леонидович озвучивал большой документальный проект на Первом канале, работал за кадром. Закашлялся. И звукорежиссер отреагировал — мимоходом бросил реплику: «Надо бы бросить курить». Гармаш не ответил… Но не ответил так, что все, кто был в студии, до сих пор вспоминают это «Молчание Гармаша» с чувством леденящего ужаса — как катастрофу. Когда жена, актриса театра «Современник» Инна Тимофеева , услышала эту историю, улыбнулась с понимание: «Он так отреагировал, да? Молча? Понятно. Это ничего… Это вот такой характер ужасный».

Характер может быть и непростой, но какой есть. Сам-то Сергей Леонидович прекрасно знает, что его молчанию все предпочитают его голос. Резо Габриадзе : «Голос, конечно, уникальный, красивый. Очень, очень подходящий к русскому языку, очень проникновенный, глубинный, там есть вещи, которым веришь…»

Встреча Гармаша со старинным другом Резо Габриадзе — эпохальным режиссером, драматургом, художником, автором любимейших «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза» произошла весной этого года, в Тбилиси. В столице Грузии проходили гастроли московского театра «Современник». Режиссер Галина Волчек привезла два легендарных спектакля — «Три товарища» и «Вишневый сад».

В роли Лопахина Гармаш выходит на сцену уже больше двадцати лет. Премьеру «Вишневого сада» в 1997-м играли на гастролях в США, в театре на Бродвее, теперь спектакль смогли оценить тбилисские зрители. В старом районе Тбилиси, куда ни пойди, выйдешь к театру Резо Габриадзе… В двух его удивительных кукольных спектаклях Гармаш озвучивает необычных персонажей. В спектакле «Сталинград» его голосом говорил персонаж по имени Одноногий Летчик, а в спектакле «Рамона» — паровоз Эрмон. Дело для Гармаша привычное, ведь его актерское счастье — мало кто знает — начиналось именно с театра марионеток, за кукольной ширмой, в родном городе Херсоне.

— Какое-то просто сейчас для меня прям фантастическое время, понимаете, вот кибитка такая, автобус, семь человек в этом автобусе, и вот мы по двум побережьям — Черноморскому и Азовскому… Такая веселая молодая жизнь была… — вспоминает Гармаш. С тех пор Гармаш сыграл более полусотни киноролей, и прошел через все интересные спектакли «Современника», теперь самое время с головой уйти в организационную работу. Галина Волчек: «Я на сборе труппы объявила, что вот я своим помощником по творческим вопросам оставляю и назначаю Гармаша». А еще родной коллектив готовится к возвращению на историческую сцену — уже несколько сезонов московский «Современник» в ожидании обновления — в этом году заканчивается реконструкция здания театра на Чистых прудах. Гармаш и здесь впереди, активно следит за ходом работ.

— Я прожил здесь счастливую жизнь, у меня здесь огромное количество друзей, мои учителя. Не все в этой жизни получилось с точки зрения профессии, не все роли в театре я сыграл так, как мог бы сыграть или так, как хотел. Но мне это не кажется трагическим, и я не могу не назвать себя счастливым человеком. Мне хорошо здесь, — говорит артист.

Вечная контригра

В воскресенье, 2 сентября, в 10:35 эстафету перехватит канал ТВ Центр

Сергей Гармаш уверен: в любой жизненной ситуации, даже неудачной, нужно просто переставить камеру, взглянуть с другого ракурса и заменить минусы на плюсы. Ему самому в жизни это приходилось делать не один раз.

После провала на экзамене в Щепкинском училище он пересмотрел свой репертуар, настроился на победу и поступил в один из лучших театральных вузов страны — Школу-студию МХАТ. Это изменило на плюс и его личную жизнь: на первом курсе он познакомился с девушкой, в которую влюбился сразу и навсегда. Она сначала не ответила взаимностью, но он и тут сумел изменить ситуацию и доказать своей избраннице, что он любящий, заботливый и надежный. Уже больше 30 лет они с актрисой театра «Современник» Инной Тимофеевой идут по жизни вместе. И даже если в семье случаются какие-то ссоры, то актер и в этом умеет видеть свои плюсы.

— Отношения может засушить скука, и в них просто необходим какой-то антагонизм и бокс. Жить без бокса — как есть без приправы, — уверен Гармаш.

Вскоре после начала его семейной жизни случилось время застоя в кинематографе. В 90-е хорошего кино снималось очень мало, а Сергею Гармашу надо было кормить семью — тогда у супругов уже родилась дочка Даша. В те годы многие актеры просто уходили из профессии и искали другие источники заработка, но Сергей решил остаться верным тому делу, которое избрал, и даже эту ситуацию повернул себе в плюс. Как говорит Никита Михалков , Гармаш научился даже в плохом кино оставаться самим собой — актером со знаком качества.

Конечно же, в жизни артиста были и хорошие проекты, и большие режиссеры. О нескольких своих любимых ролях он расскажет в документальном фильме, разрешив заглянуть на съемочную площадку, по ту сторону экрана.

Вместе с телевизионщиками заглянут телезрители и на дачу Сергея Гармаша, где живет его большая семья. Дочка Дарья уже сама стала мамой. Вместе с мужем Павлом они вместе 11 лет, но тот до сих пор помнит свою первую встречу с будущим тестем. Тогда Сергей категорически запретил парню видеться с его дочерью и мешать ее учебе! Но и эта ситуация тоже превратилась в «плюс»: в борьбе за любовь молодые люди сумели проверить и укрепить свои чувства, а зятя Павла со временем актер принял и полюбил. И вот уже подрастает первый внук Гармаша — Пал Палыч. Он, как говорят, настойчивым характером очень похож на деда.

Впрочем, актер себя дедом не очень-то ощущает, ведь его сыну Ивану всего 12 лет. И впереди у Гармаша еще много планов — и как у отца, и как у актера, и как у человека, которому многое интересно в этой жизни.