Эмма Стоун сверкнула декольте на фестивале в Венеции 

Актриса выбрала для премьеры фильма «Фаворитка» наряд потрясающей красоты.
Эмма Стоун приехала в Италию на Венецианский кинофестиваль специально, чтобы представить публике и жюри свою новую работу — фильм «Фаворитка».
Для красной ковровой дорожки актриса выбрала сногсшибательный наряд, к которому не смог бы придраться ни один модный критик. Перед фотографами Эмма блистала в потрясающем по красоте образе от Louis Vuitton. Полупрозрачное платье с вышивкой и глубоким декольте смотрелось очень сексуально и в то же время сдержанно и элегантно.
К платью Стоун подобрала серебристый клатч-бокс и босоножки на тонкий ремешках.
Особого внимания заслужил дизайн платья. Актриса не зря выбрала для прохода по красной ковровой дорожке именно этот силуэт. Завышенная талия и свободный силуэт подчеркнул изящество фигуры звезды, а разрез на подоле привлек внимание к ее роскошным стройным ногам.
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