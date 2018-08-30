Виктор Шендерович приехал в Нижний Новгород на премьеру спектакля по своей пьесе 

фото Кирилла Мартынова, из архива театра «Комедiя»Виктор Шендерович приехал в Нижний Новгород на премьеру спектакля по своей пьесеПремьера спектакля «Рандеву на Брайтон-Бич» по пьесе Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер» состоялась вчера в театре «Комедiя » (16+). Знаменитый сатирик приехал на премьеру и встретился с журналистами. Спектакль поставил молодой режиссёр Павел Ушаков. Это история о том, как молодая американка случайно сбивает на своем автомобиле пожилого эмигранта из России. По постановлению суда девушка должна какое-то время ухаживать за стариком. Главные роли в спектакле исполнили Игорь Смеловский и Мария Кром. На встрече с журналистами Шендерович признался, что специально не встречался с исполнителями главных ролей и даже не заходил на сайт театра, чтобы на них посмотреть, чтобы не создавать себе предварительного впечатления. После спектакля автор остался доволен увиденным, с радостью жал руки режиссёру и актёрам. Он по благодарил всех причастных и признался, что не только поверил в происходящее на сцене, но и в то, что актёр в 55 лет может убедительно сыграть 80-летнего, хотя перед премьерой его смущала «молодость» исполнителя. На своей странице в социальной сети Виктор Шендерович сегодня написал:«Спектакль по моей пьесе «Потерпевший Гольдинер» в Нижегородском театре комедии — очень симпатичная работа молодого режиссера Павла Ушакова. Уже несколько режиссеров пытались вывести на первый план именно любовную линию в этой ностальгической истории — Ушакову это удалось. Отличные работы актеров. Смело рекомендую нижегородцам и гостям города»О премьере спектакля и эксклюзивное интервью с Виктором Шендеровичем читайте в следующем номере «НП».