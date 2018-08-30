Ещё
Виктор Шендерович приехал в Нижний Новгород на премьеру спектакля по своей пьесе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Виктор Шендерович приехал в Нижний Новгород на премьеру спектакля по своей пьесе 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото Кирилла Мартынова, из архива театра «Комедiя»Виктор Шендерович приехал в Нижний Новгород на премьеру спектакля по своей пьесеПремьера спектакля «Рандеву на Брайтон-Бич» по пьесе Виктора Шендеровича «Потерпевший Гольдинер» состоялась вчера в театре «Комедiя » (16+). Знаменитый сатирик приехал на премьеру и встретился с журналистами. Спектакль поставил молодой режиссёр Павел Ушаков. Это история о том, как молодая американка случайно сбивает на своем автомобиле пожилого эмигранта из России. По постановлению суда девушка должна какое-то время ухаживать за стариком. Главные роли в спектакле исполнили Игорь Смеловский и Мария Кром. На встрече с журналистами Шендерович признался, что специально не встречался с исполнителями главных ролей и даже не заходил на сайт театра, чтобы на них посмотреть, чтобы не создавать себе предварительного впечатления. После спектакля автор остался доволен увиденным, с радостью жал руки режиссёру и актёрам. Он по благодарил всех причастных и признался, что не только поверил в происходящее на сцене, но и в то, что актёр в 55 лет может убедительно сыграть 80-летнего, хотя перед премьерой его смущала «молодость» исполнителя. На своей странице в социальной сети Виктор Шендерович сегодня написал:«Спектакль по моей пьесе «Потерпевший Гольдинер» в Нижегородском театре комедии — очень симпатичная работа молодого режиссера Павла Ушакова. Уже несколько режиссеров пытались вывести на первый план именно любовную линию в этой ностальгической истории — Ушакову это удалось. Отличные работы актеров. Смело рекомендую нижегородцам и гостям города»О премьере спектакля и эксклюзивное интервью с Виктором Шендеровичем читайте в следующем номере «НП».
Нижегородская правда: последние новости
«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде» «Ночь кино» пройдет в Нижегородской области Подробную программу празднования Дня России и Дня города представят 8 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение