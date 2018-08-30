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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 31 августа и 1, 2 сентября?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 31 августа и 1, 2 сентября? 

АиФ Ростов + ещё 1 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Премьера фильма
День кино завершился, показы фильмов продолжаются. И, уже по традиции, в своих афишах мы представляем кинопремьеры.
В четверг, 30 августа, в десяти кинотеатрах донской столицы состоялся первый показ детективно-приключенческого триллера «Гоголь. Страшная месть».
В главных ролях Александр Петров («Обнимая небо», «Метод», «Притяжение», «Лёд», «Гоголь», «Т-34» и ещё более 40 фильмов) и Олег Меньшиков («Покровские ворота» «Моонзунд», «Кавказский пленник», «Утомлённые солнцем», «Статский советник», также «Гоголь» и «Притяжение» и ещё более 50 фильмов.
В этот раз мы не будут пересказывать сюжет — всё увидите сами. Добавим только, что главные герои — писарь Николай Гоголь и гениальный столичный сыщик Яков Гуро. А действия происходят в небезызвестной Диканьке 200 лет назад.
Фильм российский, и длится 106 минут.
Спектакль для детей
В первый день осени, 1 сентября, Молодёжный театр Ростова покажет «Золушку».
Это западноевропейская сказка, ставшая мировым литературным мифом, в одной из популярных редакций Шарля Перро.
Напомним, главная героиня спектакля — Золушка — вынуждена жить со злой мачехой и её сварливыми дочками, страдая от унижений и тяжёлой работы.
Несмотря ни на что, терпеливая девушка сохранила доброе отношение к миру и дождалась чуда — появления феи-волшебницы. Благодаря чудесному вмешательству доброй крёстной жизнь девушки превращается в сказку.
«Вольная интерпретация классики. Зрелищно. Остроумно. Хорошо посмотреть всей семьёй, — комментируют постановки зрители, видевшие её весной.
Продолжительность спектакля 90 минут. Начало в 11:30 Адрес театра: пл. Свободы, 3.
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