Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 31 августа и 1, 2 сентября?

Премьера фильма

День кино завершился, показы фильмов продолжаются. И, уже по традиции, в своих афишах мы представляем кинопремьеры.

В четверг, 30 августа, в десяти кинотеатрах донской столицы состоялся первый показ детективно-приключенческого триллера « Гоголь . Страшная месть».

В этот раз мы не будут пересказывать сюжет — всё увидите сами. Добавим только, что главные герои — писарь Николай Гоголь и гениальный столичный сыщик Яков Гуро. А действия происходят в небезызвестной Диканьке 200 лет назад.

Фильм российский, и длится 106 минут.

Спектакль для детей

В первый день осени, 1 сентября, Молодёжный театр Ростова покажет «Золушку».

Это западноевропейская сказка, ставшая мировым литературным мифом, в одной из популярных редакций Шарля Перро

Напомним, главная героиня спектакля — Золушка — вынуждена жить со злой мачехой и её сварливыми дочками, страдая от унижений и тяжёлой работы.

Несмотря ни на что, терпеливая девушка сохранила доброе отношение к миру и дождалась чуда — появления феи-волшебницы. Благодаря чудесному вмешательству доброй крёстной жизнь девушки превращается в сказку.

«Вольная интерпретация классики. Зрелищно. Остроумно. Хорошо посмотреть всей семьёй, — комментируют постановки зрители, видевшие её весной.

Продолжительность спектакля 90 минут. Начало в 11:30 Адрес театра: пл. Свободы, 3.