Живые декорации для съемок кино

Фильм Валерия Тодоровского «Большой» получил премию мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Я снималась в этом фильме, и он намного шире темы любви к столице.

В ленте рассказывается история молодой балерины, которая мечтает стать примой Большого театра. Конечно, это история девушки. Но одновременно, конечно, фильм и о Москве: окрестности Большого театра мелькают там постоянно, и сам город становится одним из героев ленты.

Наш город можно увидеть во множестве фильмов, и, я считаю, у кинематографистов сейчас есть большая проблема. Им трудно найти для съемок трущобы. Ведь есть немало фильмов, где действие происходит не в 2010-е, а после революции или Великой Отечественной, и улицы должны выглядеть соответствующе. Москва дивно преобразилась, и меня эти изменения радуют! В атмосфере города появилось то, что позволяет чувствовать Москву не огромным офисом, а теплым и уютным домом, где царит атмосфера доброжелательности. Вместе с внешними изменениями произошли и внутренние, ведь в жизни, согласитесь, все друг с другом так или иначе, но связано.

В последние годы я в силу возраста чаще провожу время на даче. Но мне очень приятно возвращаться в Москву и просто гулять. Признаюсь, я довольно плохо ориентируюсь в городе, когда передвигаюсь на машине, поэтому люблю ездить на метро, в котором как раз ориентируюсь очень хорошо. Что меня особенно поражает, так это как метро в последние годы выросло. Какие-то совершенно невероятные, фантастические темпы! Как будто к уже существующей подземке пристроили еще одну.

Что же касается образа Москвы, то теперь кинематографистам к новой действительности придется как-то приспосабливаться. Вторых «Стиляг», когда тысячи людей выходят на Тверскую 1950-х и идут маршем, на самой Тверской уже не снимешь. Потому что она сильно изменилась. Нужно, как делает Шахназаров у себя на «Мосфильме», строить целые улицы декораций. Потому что мы живем в другой Москве. Даже привычные исторические здания изменили облик, заиграли новыми красками. Мне кажется, что все эти изменения — к лучшему.

Город из места работы, места, где все ориентированы исключительно на карьеру и деньги, становится городом, удобным для обычной жизни. Городом, куда всегда приятно возвращаться, потому что он тебя ждет: парки, набережные, пешеходные зоны и скамейка под любимым деревом во дворе.