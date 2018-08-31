И умерли в один день. Главная потеря звезды советского кино Романа Ткачука

31 августа знаменитому «Пану Владеку» из «Кабачка „13 стульев“», Роману Ткачуку , исполнилось бы 86 лет. Актер ушел из жизни в 61 год, пережив свою нежно любимую жену лишь на несколько часов. Драматический актер с лицом простака В кино и театре за Романом Ткачуком закрепилось амплуа эдакого лирического простака. При этом актеру великолепно удавались драматические роли. Еще в Ташкенте, где Ткачук вырос, закончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. Островского (сегодня — Государственный институт искусств Узбекистана) зрители аплодировали его Раскольникову в «Преступлении и наказании» и другим драматическим ролям. Даже отъявленные мерзавцы у него выходили такими, что им все невольно сочувствовали.

Фильм «Случай в пустыне» (1957 г.), одна из первых киноролей Романа Ткачука. Кадр из фильма

В кино Ткачук дебютировал через год после окончания института, в 24 года, в фильме «Встретимся на стадионе» (1956 г.). Всего он сыграл более 70 ролей, чаще всего небольших, но очень ярких. Роман Денисович снимался в таких ставших легендами советского кинематографа фильмах, как «Служили два товарища», «Деревенский детектив», «Бумбараш», «Анискин и Фантомас», «Лев Гурыч Синичкин», «Собачье сердце»…

Кадр из фильма «Баллада о Беринге и его друзьях»

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Какие трагедии прятали за улыбками знаменитые комикиТкачук часто играл в детских фильмах, были у него и, казалось бы, неожиданные для актера с амплуа простака, роли, например в «Балладе о Беринге и его друзьях» актер великолепно сыграл Петра I. Знаменитым на всю страну Романа Ткачука сделала роль Пана Владека в культовом «Кабачке „13 стульев“». Но главным в его жизни оставался театр. В Ташкенте актер проработал около 10 лет, а после переезда в Москву его пристанищем с 1965-го и на долгие годы стал театр Сатиры.

Кадр из фильма «Фантазии Веснухина», 1977 г.

Коллега Романа Ткачука Александр Ширвиндт вспоминал, что особенно органично актер смотрелся в драматических и трагикомических ролях. Ширвиндт, как и соратники Ткачука по Ташкентскому русскому драматическому театру, отмечал, что неважно, кого он играл, в его персонажах всегда сквозили «нотки лирической грусти, тоски и неустроенности». «Смешной и несчастный», — говорили про героя Романа Денисовича в нашумевшем спектакле «Самоубийцы». В жизни актера однажды тоже наступил период, когда те же самые слова можно было сказать и про него. Он мог быть невероятно смешным на сцене, по телевизору и в кино. Старался улыбаться коллегам и шутить. Но в жизни счастливым человеком Ткачука назвать уже было нельзя. Неразлучники Зрители быстро поженили Романа Ткачука с красавицей-актрисой Зоей Зелинской , решив, что Пан Владек и Пани Тереза муж и жена не только в «Кабачке „13 стульев“», но и в жизни. На самом деле артистов связывали отношения, в которых и намека на любовь не было, Ткачук и Зелинская дружили семьями. Все друзья актера знали: для него существует только одна женщина.

Роман Ткачук и Зоя Зелинская в «Кабачке „13 стульев“». Кадр из телепередачи

Со своей супругой, театроведом Майей Гнездовской, Роман Ткачук познакомился еще в Ташкенте. Близкие говорили, что в его жизни было две главных любви — театр, на сцене которого он преображался, забывал обо всем, от проблем, до начавших его преследовать во второй половине жизни болячек, и Майя. Как потом вспоминал Никита, сын актера, второй любимой женщиной в жизни Романа Денисовича стала внучка Катенька.

Майя Гнездовская (в центре). Кадр из фильма «Эффект Ромашкина»

Ткачук и Гнездовская были практически неразлучны. Когда театр отправлялся на гастроли, супруга старалась сопровождать актера. Она работала на Центральном телевидении, была редактором многих телеверсий спектаклей театра Сатиры.

В начале 90-х в дружную семью пришла беда: Майя Юзефовна тяжело заболела. У женщины в 60 с небольшим лет (Гнездовская была старше Ткачука на три года) обнаружили онкологию. Также говорили, что из-за болезни у супруги актера пошатнулась психика, начались провалы в памяти. После этого Ткачук и вовсе перестал оставлять ее одну. Я жить без нее не буду

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Советские актёры, которые стали заложниками одной ролиЛечение не помогало. Когда Гнездовская несколько месяцев лежала в больнице, Роман Ткачук каждый день привозил ей домашнюю еду. Он отказался от услуг помощницы по хозяйству, которую рекомендовали знакомые, где-то добывал дефицитные в те голодные годы продукты, пытался со всем справляться сам — взрослый сын Никита, театральный художник, на тот момент уже жил в США.

В начале января 1994 года, после того, как врачи признали, что они уже бессильны, Роман Денисович увез супругу домой. Она умерла у него на руках, в ночь на 10 января. Забрать ее тело Ткачук не дал, настояв, чтобы умершую пока оставили дома: ему требовалось с ней проститься. Утром соседка, заглянувшая проведать актера, обнаружила его уже мертвым. Свою обожаемую Майечку Роман Денисович пережил лишь на несколько часов.

Коллеги Романа Ткачука по театру Сатиры рассказывали, что однажды актер сказал: «Если Майка умрет, я жить без нее не буду». Так и вышло. Похоронили супругов вместе, в одной могиле на Долгопрудненском кладбище.