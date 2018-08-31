В Оренбурге прошло торжественное закрытие XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».
В холле драматического театра, куда пришли около 800 зрителей, продолжалось обсуждение фильмов, оренбуржцы приветствовали гостей и участников фестиваля как родных. Знаменитости с удовольствием фотографировались со всеми желающими, раздавали интервью многочисленным СМИ. Церемонию закрытия вели Ольга Сташкевич и Данила Дунаев. Первыми на сцену были приглашены губернатор Оренбургской области Юрий Берг и президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая.
Губернатор Юрий Берг отметил, что кинофестиваль — праздник не только для областного центра и не только на протяжении нескольких дней. В Александровке открылся новый кинозал для просмотра фильмов, Александр Прошкин будет вновь снимать на оренбургской земле фильм «Сарматы», причем известный режиссер за время фестиваля съездил в Соль-Илецк, опустился в шахту, побывал на озере, оценив своеобразие оренбургской природы.
Один за другим на сцену приглашаются победители фестиваля, зрители каждого встречают и поддерживают аплодисментами.
В российском конкурсе «Сплетенные параллели» лучшим стал фильм «Мулла», режиссер Рамиль Фазлиев. Лучший режиссер –Александр Гордон, фильм «Дядя Саша». Лучший актер — Рамиль Фазлиев, фильм «Мулла». Лучшая актриса — НАТАЛЬЯ вдовина, фильм «Ваш репетитор».
Результаты международного конкурса:
Лучший фильм — «Звонок отцу», режиссер Серик Апримов, Казахстан Лучший режиссер — Милко Лазаров, фильм «Ага», Болгария-Германия-Франция. Лучший актер — Леон Лючев, фильм «Шахтер», режиссер Ханна Слак, Словения. Лучшая актриса — Лина Хоудри, фильм «Благословенные», режиссер София Джама, Франция — Бельгия — Катар.
Специальные призы:
Приз губернатора Оренбургской области за лучший сценарий им. Алексея Саморядова — фильм «Мертвые ласточки», режиссер Наталья Першина.
Приз «Золотой Сарматский лев» Президента фестиваля за развитие национального кино — режиссер и актер фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев, Бурятия.
Приз «Золотая чаша» Генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» — «Лес», режиссер Роман Жигалов.
Приз «Золотой Сарматский олень» Лучшему российскому фильму от компании «Мегафон» — «Временные трудности», режиссер Михаил Расходников.
Специальный приз туристического агентства «Лидия — тур» за раскрытие исторической правды — «Пес рыжий», режиссер Александр Басаев.
Приз «Оренбургской Медиа Группы» — «Не чужие», режиссер Вера Глаголева.
Приз квадрокоптер от компании «Мегафон» получила группа оренбургских авторов за короткометражку «Другая дверь».
Лучшими фильмами конкурса короткого метра «Шаг» назван фильм «Рука» режиссера Игоря Марченко.
Приз официального спонсора фестиваля Группы компаний Армада «Золотой корабль» — у фильма «На чужбине», режиссер Михаил Черных.
Диплом жюри — фильм «Миллиард», режиссер Евгений Дудчак.
Гости благодарили оренбуржцев за теплый прием, министра культуры Оренбуржья Евгению Шевченко — за прекрасную организацию, внимательное отношение и возможность показать свои творения широкой публике. Всего было вручено 19 наград плюс 5 специальных. Всего же на фестивале было показано более 70 российских и зарубежных фильмов и около 25 — короткометражных.