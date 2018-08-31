Львы — лучшим: в Оренбурге вручены награды победителям кинофестиваля

В Оренбурге прошло торжественное закрытие XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Губернатор Юрий Берг отметил, что кинофестиваль — праздник не только для областного центра и не только на протяжении нескольких дней. В Александровке открылся новый кинозал для просмотра фильмов, Александр Прошкин будет вновь снимать на оренбургской земле фильм «Сарматы», причем известный режиссер за время фестиваля съездил в Соль-Илецк, опустился в шахту, побывал на озере, оценив своеобразие оренбургской природы.

Один за другим на сцену приглашаются победители фестиваля, зрители каждого встречают и поддерживают аплодисментами.

Результаты международного конкурса:

Лучший фильм — «Звонок отцу», режиссер Серик Апримов, Казахстан Лучший режиссер — Милко Лазаров, фильм «Ага», Болгария-Германия-Франция. Лучший актер — Леон Лючев, фильм «Шахтер», режиссер Ханна Слак, Словения. Лучшая актриса — Лина Хоудри, фильм «Благословенные», режиссер София Джама, Франция — Бельгия — Катар.

Специальные призы:

Приз губернатора Оренбургской области за лучший сценарий им. Алексея Саморядова — фильм «Мертвые ласточки», режиссер Наталья Першина.

Приз «Золотой Сарматский лев» Президента фестиваля за развитие национального кино — режиссер и актер фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев , Бурятия.

Приз «Золотая чаша» Генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» — «Лес», режиссер Роман Жигалов

Специальный приз туристического агентства «Лидия — тур» за раскрытие исторической правды — «Пес рыжий», режиссер Александр Басаев

Приз квадрокоптер от компании «Мегафон» получила группа оренбургских авторов за короткометражку «Другая дверь».

Лучшими фильмами конкурса короткого метра «Шаг» назван фильм «Рука» режиссера Игоря Марченко

Приз официального спонсора фестиваля Группы компаний Армада «Золотой корабль» — у фильма «На чужбине», режиссер Михаил Черных

Диплом жюри — фильм «Миллиард», режиссер Евгений Дудчак.