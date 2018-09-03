На фестивале «Киношок» в Анапе состоятся премьеры фильмов из 10 стран

КРАСНОДАР, 3 сентября. / ТАСС /. Премьеры фильмов, над которыми трудились специалисты из России и еще девяти стран, состоится в Анапе в рамках фестиваля «Киношок», сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

" [В программе фестиваля] 67 кинолент — среди них дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов 10 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Украина, а также примкнувшие в копродукции Великобритания, Италия и Польша, регионы России", — сказали в пресс-службе.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет на Летней эстраде, киносмотр продлится до 9 сентября.

В рамках фестиваля проходят пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы будут оценивать профессиональные жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» оценивает картины детское жюри.