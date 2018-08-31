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В ТЮЗе готовят премьеру спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
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В ТЮЗе готовят премьеру спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» 

САРАТОВ24 + ещё 1 9 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Этой осенью в Театре юного зрителя в рамках нового сезона саратовцы смогут увидеть премьеру дипломного спектакля студентов Театрального института Консерватории им. Собинова. Постановка будет представлена на Большой сцене. Режиссер Олег Загуменов выбрал для основы своей постановки пьесу известного писателя из Швейцарии Макса Фриша. Интересно, что сам автор при работе над своим произведением, ориентировался на общий образ главного героя, который у всех на слуху. Он не был знаком ни с одной из оригинальных историй дон Жуана детально. В результате, с одной стороны, сюжетная линия напоминает зрителю классическую историю Тирсо де Молина, однако есть и очень необычные повороты и авторские находки, которые придают этой пьесе индивидуальность. Это поможет и зрителям, которые посмотрят спектакль, по-новому посмотреть на образ известного соблазнителя. Постановка имеет возрастные ограничения, гостям должно быть не меньше 14 лет.
Премьерный показ состоится 20 сентября в 18:00 на Большой сцене ТЮЗа.
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