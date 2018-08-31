«Интерн» с «Титаника»

фото из архива Ильи Шидловского, кадры из сериала «Интерны»«Интерн» с «Титаника»Элегантный блондин с задумчивым взглядом — молодой актёр Илья Шидловский запоминается с первых же кадров. Сегодня в его архиве почти три десятка кино-ролей, в некоторых фильмах он ещё и режиссёр, и сценарист. Невероятную популярность ему принесла роль Корнеева в знаменитом ситкоме «Интерны». А недавно на канале 2х2 вышла его очередная короткометражка «Я люблю тебя, Максим Гробогатько!» О себе, кино и творчестве Илья рассказал «Нижегородской правде».

Бабушка, бокс и Мейерхольд

— Илья, при первом же взгляде на вас понимаешь, что вы созданы для кино и театра. Кто по профессии ваши родители? В российской истории много знаменитых Шидловских, может, кто-то из них ваш предок?

— Отец у меня адвокат, а мама учитель в школе. Предков надо поискать, это интересно! А вот бабушка после войны училась на актрису в студии Мейерхольда и Меркурьева, играла на сцене. Так что, наверное, я в неё. Дома вместе с сестрой я показывал маленькие спектакли родителям. На публике мне нравилось шутить и кривляться — до сих пор люблю делать глупости. Но на самом деле можно быть очень закрытым человеком и даже бояться публики — это не мешает заниматься актёрской профессией. — Вы упоминали, что увлекаетесь боксом. Это влияние Сталлоне из «Рокки», на котором росли мальчишки?

— Боксом занимался ещё мой отец, и довольно серьёзно. А потом и я. Это пленительное чувство, когда ты выходишь на ринг, своего рода катарсис — гремучая смесь ощущений. Я фанател от этого. Собирал разные вырезки из журналов про бокс, распечатки из Интернета, любую печатную информацию. Накопилось всего очень много. Кино, конечно, повлияло. Но, скорее, «Али» Майкла Манна — это поэтичное кинополотно про великую личность меня сильно впечатлило.

— Какие ещё виды спорта вам близки и остались с вами сейчас?

— Больше всего я люблю, конечно, футбол, бокс и фигурное катание. Затмение «Титаником»

— Правда ли, что в кино и театр вас привёл фильм «Титаник»? Почему вы пошли учиться на режиссёра, а не на актёра?

— Я учился на актёра, потом поступил на режиссуру кино, но не окончил — совмещать было трудно. Потом понял, что мне хватает режиссёрского образования именно на актёрском курсе, так как в чистом виде актёрами мы не были. Наш мастер Лев Эренбург учил студентов думать больше в режиссёрском ключе. А фильм «Титаник» стал трамплином: я был так увлечён этой историей, её размахом, трагизмом — просто кинематографический кайф! Потом уже это стало пошлостью из-за фанатеющих школьников. И я, конечно, был в их числе!

— Как вам удалось совмещать учёбу сразу в трёх питерских вузах — Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения, Балтийском институте иностранных языков и международного сотрудничества и Институте государственного управления, права и инновационных технологий? Почему политика, журналиста и дипломата в итоге победил режиссёр и актёр?

— Если бы я решал международные вопросы, наша страна тут же вступила бы в войну, причём сразу со всеми! Хоть я пацифист, но остро реагирую на несправедливость. А инструментарий режиссёра в этом смысле безопаснее для всех. Я не сразу поступил на актёрский, поэтому пришлось коротать где-то год. Так я поступил на журфак. Но в следующем году уже всё сложилось. Интерн Корнеев

— Что же вас привело в «Интерны»? С кем из коллег у вас сложились наиболее дружеские отношения и что стало самым важным итогом работы в этом сериале?

— Пробы. Нас всех приводят в проекты именно они. Это был очень ценный опыт. Такая конвейерная работа, очень плотная, быстрая, фрагментарная. Итогом стало знакомство с интересными людьми и взросление.

— Стали ли вы в чём-то режиссёром вашего Корнеева?

— Конечно, я играл себя в предлагаемых обстоятельствах. Но финальное слово было за авторами. Это их детище, их право.

— Для многих зрителей стал сюрпризом уход вашего героя из сериала. Почему с Корнеевым — таким обаятельным, светским и пикантно-хулиганистым — так странно расправились, придумав маловразумительную историю с поддельным дипломом?

— Я не вписался в формат — это нормально. Ситком — определённый способ существования. Если ты выпадаешь из него, всё рушится. Нельзя гнуть свою линию, ломать общий темпоритм. В какой-то момент я стал инородным телом, и меня «выписали». С точки зрения проекта, абсолютно справедливо.

— Не помешал ли этот образ вашей карьере или, напротив, сделал известным и открыл новые возможности?

— На какое-то время я стал узнаваем. Это не мешает, а только помогает профессии. Всегда приятно внимание. Сам себе режиссёр

— Какие из своих режиссёрских проектов вы считаете наиболее удачными?

— Я люблю все свои короткометражные фильмы. В каждом из них я учился, в том числе и на ошибках. Но более успешно прошли «Арбитры изящного». Возможно, потому что этот фильм был социально значим. Тогда петербуржские казаки хотели запретить Набокова, и я стал думать, к чему этот маразм может привести в будущем.

— Как случилось, что вас пригласили в качестве режиссёра сразу в несколько известных телекомпаний? Что для вас наиболее притягательно сегодня — кино, театр, телевидение?

— Я работал на 3XMedia над полнометражным телепроектом «Перцы». Был сценаристом на канале «Пятница» — снимал корпоративную рекламу. Приглашения от телестудий, надеюсь, впереди! Тут нельзя делать выбор — это всё однородные вещи. Это профессия. Сериал, спектакль, документальный фильм или полнометражное кино — всё одной природы. Это способ донести свою мысль, если она у тебя есть. Надо использовать для этого любую возможность.

— Зрители в восторге от вашей роли в фильме «Света с того света». В чём, на ваш взгляд, заключается этот успех и… верите ли вы в экстрасенсов?

— О, это моя любимая роль. Когда материал позволяет хулиганить, всё оживает! Тем более режиссёром там был Максим Пежемский , с ним мы работали над первыми сериями «Интернов». А верить… Как можно не верить во всякие глупости, если мы живём на шарике, который висит в бесконечном космосе?

— Многие актёры в погоне за карьерой оставляют на потом семью и детей. Вы же — счастливый муж и молодой отец, выступающий с призывом «Всем рожать!» Каков рецепт вашего семейного счастья?

— Если честно, не совсем понимаю взаимосвязи между семьёй и карьерой. Это всегда оправдание отсутствия того или другого. Любое зацикливание чревато. Надо просто получать удовольствие!

— Какой из задуманных кинопроектов для вас самый желанный сегодня?

— Я закончил свой короткометражный фильм «Я люблю тебя, Максим Гробогатько!», его премьера была на днях на канале 2×2 в рамках проекта «Чёрное зыркало». Сейчас я дописываю сценарий своего дебютного полного метра. Этот проект для меня самый важный и желанный. Это история одной семьи на грани развода в недалёком будущем. Они пытаются спасти отношения при помощи современных технологий.

— Технологии и правда проникли в каждую семью! Будем ждать премьеру!