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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль датского кино
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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль датского кино 

Ревизор.ru 11 часов назад
Фото: Ревизор.ru
8 сентября нижегородцы увидят драму «Ключ, дом, зеркало»режиссера Микаэля Ноэра. Главную роль исполняет звезда датского кино Гита Нёрбе. 15 сентября будет показан фильм «Час рыси»режиссера Сёрена Краг-Якобсена. 16 сентября публике представят триллер «Стрелок», где, по словам организаторов фестиваля, идеи важнее действия, а размышления о парадоксах демократии, метаморфозах политической борьбы и экологических вызовах захватывают не меньше сюжета.
"Современное датское кино — удивительный пример того, как небольшая страна за короткий период сумела создать сильный национальный кинематограф, ориентированный на международные фестивали и глобальный кинопрокат", — отмечают организаторы.
Все сеансы будут начинаться в 15.00. Программа рассчитана на зрителей старше 18 лет.
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