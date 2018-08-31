Маша Мериль: французам нужно смотреть российское кино

Одной из главных героинь проходящего в Канне ХХI Фестиваля российского искусства стала известная французская актриса, продюсер и писатель Маша Мериль , удостоенная здесь почетного знака «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». Чтобы вручить ей награду, на Лазурный Берег специально приехал посол РФ во Франции Алексей Мешков

Маша Мериль — это псевдоним Марии-Магдалины Владимировны Гагариной, которая в интервью ТАСС рассказала о своих русских корнях, о личной истории с Андреем Кончаловским , а также о том, как продвигает во Франции российское кино.

Русская француженка

— Маша, на церемонии вы гордо заявили, что являетесь «русской француженкой», что вашими родителями были князь Владимир Гагарин и Мария Бельская, которые венчались в Ницце, а жили в маленьком городке Антиб на Лазурном побережье Франции. А что было дальше?

— Свою биографию я давно и подробно описала. После эмиграции из России во Францию мой отец стал управляющим цитрусовыми плантациями в Марокко, где я и родилась в 1940 году. После смерти отца (князь Владимир Гагарин скончался в 1946 году — прим. ТАСС) мама привезла нашу семью в Париж, и я очень скоро начала работать — снялась в 1959 году в фильме Жерара Ури «Горячая рука». Так началась моя карьера.

— Сколько же сейчас фильмов на вашем счету?

— Сто.

— Действительно, я только один раз снималась у Андрона (Маша именно так называет Андрея Кончаловского — прим. ТАСС), это была картина «Дуэт для солиста». Андрон — мой друг. Мы пережили историю любви в молодости.

Мы познакомились в 1967 году, когда я впервые приехала на Московский кинофестиваль. Андрон тогда показал мне его запрещенный фильм «История Аси Клячиной». У него очень большой талант. «Сибириада» — это шедевр, мне кажется.

Однажды меня пригласили в парижский театр «Одеон» сыграть в спектакле «Чайка». И я сказала продюсерам, что «Чайку» может поставить только один режиссер — Андрон Кончаловский. Я ему позвонила. Он сказал, что мечтает поставить Чехова, и приехал в Париж.

Это был удивительный спектакль. Нину Заречную играла Жюльет Бинош, это был ее дебют на театральной сцене. Я играла Аркадину.

На мой взгляд, театр — это просто религия, исповедь. Театр — это незаменимое. Каждый раз у тебя в зале другая публика, другая атмосфера. Воспоминания о театре сохраняются на всю жизнь. Поэтому я считаю, что детей надо обязательно водить в театр.

Театральная актриса

— Не означает ли это, что вы, если можно так выразиться, «изменили» кинематографу и предпочли театр?

— Я действительно последнее время практически не снимаюсь: не люблю современные французские фильмы. Французские кинематографисты стали уж очень скучные. Хотя, может быть, это происходит потому, что современное общество стало скучным.

Я знаю, что в России надо быть театральным актером, чтобы вообще называть себя артистом. Я чувствую, что я все-таки театральная актриса.

— Много играете на сцене?

— Этого я не могу сказать. В театре я не так много играю. Больше отказываюсь. Меня за это и ценят. Зрители считают, что если я соглашаюсь, значит, вещь достойна внимания.

— Что же в таком случае вы рекомендуете посмотреть? Какой спектакль с вашим участием?

— Сейчас репетирую в пьесе Стефана Цвейга «Легенда жизни». Она никогда не ставилась, хотя написана в 1909 году. Так что это будет своеобразное открытие. Первую постановку осуществляет парижский театр «Монпарнас».

В пьесе — две главные героини. Две женщины, любившие одного мужчину. Одну из них сыграет знаменитая оперная певица Натали Дессей, дебютирующая на драматической сцене. Вторую героиню сыграю я. Премьера объявлена на 12 сентября. Прямо с фестиваля срочно лечу в Париж на заключительные репетиции спектакля, посмотреть который есть три причины, это Цвейг, Натали Дессей и я.

Любовь к российскому кино

— Ну а как же все-таки с кино?

— Здесь свою миссию я, прежде всего, вижу в том, чтобы проводить в Париже фестиваль российского кино. В марте этого года он состоялся уже в четвертый раз. Я считаю, что французам нужно смотреть российское кино.

В былые времена, когда свою деятельность начинали Андрон Кончаловский, Никита Михалков , другие известные режиссеры, русское кино очень хорошо знали в мире и любили.

Потом, когда рухнула стена, — это моя версия, я так думаю, — молодые российские кинематографисты очень захотели походить на американских режиссеров и снимать фильмы на американский манер. Теперь они «выздоровели» и делают необыкновенное кино.

Я считаю, что в России есть замечательные, лучшие в мире режиссеры. Это, например, Андрей Звягинцев , его фильм «Нелюбовь» меня потряс. А на нашем последнем фестивале победителем стал Павел Лунгин с фильмом «Дама пик».

— А где проходит ваш фестиваль и имеет ли он успех во Франции?

— Во Франции много любителей кино. Задача моего фестиваля — познакомить молодежь с российской кинопродукцией. Надо сказать, что у нас большой успех, показы проходят в трех престижных парижских кинозалах. К нам приезжают даже зрители из других стран, чтобы посмотреть российские фильмы.

— Как называется ваш фестиваль?

— У нашего фестиваля нет четко зафиксированного названия, каждый год оно варьируется. К примеру, в один год фестиваль проходил под названием «Когда русские смеются», в другой год назывался «Когда русские любят», потом — «Когда русские поют». В этом году фестиваль прошел под названием «Пламя русской души» и был приурочен к 100-летию русской революции.

Причем мы показываем и новое, и старое кино. Формировать программу нам помогает Карен Шахназаров , предоставляя копии картин, а также отреставрированные ленты.

Возможно, это совпадение, но я склонна думать, что в любви к российскому кино сказывается и мое русское происхождение.

— Вы бываете в России, в Москве?

— В Москве давно не была. А в Петербурге бываю, там купила квартиру моя сестра, и я езжу к ней в гости. Мы дружим с Валерием Гергиевым и сейчас задумали совместную постановку, которую в скором времени планируем осуществить, но пока не буду разглашать подробностей.

— А вот ваш муж Мишель Легран (Маша Мериль и Мишель Легран обвенчались в 2014 году — прим. ТАСС) достаточно регулярно навещает Москву с концертами. Не хотите составить супругу гастрольную компанию?

— Мишель — музыкант. Музыка — это универсальное искусство. Моя же профессия связана со словом. А я по-русски плохо говорю.