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У новокуйбышевского театра-студии «Грань» новый режиссёр
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У новокуйбышевского театра-студии «Грань» новый режиссёр 

ТРК Губерния 7 часов назад
Ситуация уникальная для коллектива. С момента своего основания в 1970 году театр-студия всегда считался авторским. Больше 40 лет его возглавляла режиссер Эльвира Дульщикова. Ее преемником стал актер и режиссер Денис Бокурадзе, спектакли которого уже трижды номинировались на «Золотую Маску» и дважды получали высшую театральную премию страны — за костюмы. Теперь творческое пространство «Грани» ее художественный руководитель будет делить с молодым самарским режиссером Виктором Трегубовым. Пополнилась и труппа. О новых лицах новокуйбышевского театра — в нашем материале.
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