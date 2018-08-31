У новокуйбышевского театра-студии «Грань» новый режиссёр 

Ситуация уникальная для коллектива. С момента своего основания в 1970 году театр-студия всегда считался авторским. Больше 40 лет его возглавляла режиссер Эльвира Дульщикова. Ее преемником стал актер и режиссер Денис Бокурадзе, спектакли которого уже трижды номинировались на «Золотую Маску» и дважды получали высшую театральную премию страны — за костюмы. Теперь творческое пространство «Грани» ее художественный руководитель будет делить с молодым самарским режиссером Виктором Трегубовым. Пополнилась и труппа. О новых лицах новокуйбышевского театра — в нашем материале.