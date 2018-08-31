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Два актёра Калининградского драмтеатра снялись в польском историческом сериале
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Два актёра Калининградского драмтеатра снялись в польском историческом сериале 

Клопс.Ru 7 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Два актёра Калининградского областного драматического театра приняли участие в съёмках исторического польского сериала «Молодой Пилсудский». Об этом «Клопс» рассказал Максим Пацерин, сыгравший в фильме роль народовольца.
Как рассказал польский режиссёр Мачей Виктор, поставивший на сцене областного драмтеатра несколько спектаклей, в этом году он пригласил в Калининград представительскую группу крупнейшей в Польше кинокомпании Techfilm, которая провела кастинг среди местных актёров.
"На роли молодых народовольцев отобрали нас с Антоном Контушевым. Реплики были на русском языке, так что изучать польский не пришлось. По сюжету события разворачивались в Санкт-Петербурге, но съёмки проходили в Варшаве и её окрестностях. Оказывается, в столице Польши есть места, напоминающие Северную столицу", — отметил Пацерин.
Пилотный показ многосерийного фильма состоится в конце осени.
Ранее калининградский актёр Антон Арнтгольц снялся в кинодетективе «Чужой дед» с Василием Лановым в главной роли.
Юзеф Пилсудский — государственный и политический деятель XX века, первый глава возрождённого Польского государства, основатель польской армии.
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