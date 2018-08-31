Два актёра Калининградского драмтеатра снялись в польском историческом сериале

Два актёра Калининградского областного драматического театра приняли участие в съёмках исторического польского сериала «Молодой Пилсудский». Об этом «Клопс» рассказал Максим Пацерин , сыгравший в фильме роль народовольца.

Как рассказал польский режиссёр Мачей Виктор, поставивший на сцене областного драмтеатра несколько спектаклей, в этом году он пригласил в Калининград представительскую группу крупнейшей в Польше кинокомпании Techfilm, которая провела кастинг среди местных актёров.

"На роли молодых народовольцев отобрали нас с Антоном Контушевым. Реплики были на русском языке, так что изучать польский не пришлось. По сюжету события разворачивались в Санкт-Петербурге, но съёмки проходили в Варшаве и её окрестностях. Оказывается, в столице Польши есть места, напоминающие Северную столицу", — отметил Пацерин.

Пилотный показ многосерийного фильма состоится в конце осени.