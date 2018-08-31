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Дни рождения 1 и 2 сентября
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Дни рождения 1 и 2 сентября 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
1 СЕНТЯБРЯ
Вагит Алекперов (1950), президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»
Альберт Асадуллин (1948), эстрадный певец, народный артист Татарстана
Сергей Бобунец (1973), экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации», поэт, музыкант, продюсер
Сергей Гармаш (1958), актер театра и кино («Бесы», «Любовник»), народный артист России
Дарья Мороз (1983), актриса театра и кино, заслуженная артистка России
Генрих Оганесян (1918–1964), кинорежиссер, сценарист («Три плюс два»)
Михаил Фрадков (1950), председатель совета директоров «Алмаз-Антей»
2 СЕНТЯБРЯ
Валентин Гафт (1935), актер театра «Современник», народный артист РСФСР
Валентин Глушко (1908–1989), основоположник советской ракетной техники, генеральный конструктор комплекса «Энергия-Буран»
Евгений Леонов (1926–1994), актер театра и кино, народный артист СССР
Лев Пономарев (1941), исполнительный директор ООД «За права человека»
Елена Проклова (1953), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Александр Филиппенко (1944), актер театра и кино, народный артист РФ  Станислав Черчесов (1963), главный тренер сборной России по футболу, заслуженный тренер РФ  Источник
Карельские вести: последние новости
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