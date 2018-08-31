Дакота Джонсон играет балерину в хорроре «Суспирия»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В списке хорроров про балет пополнение: в конце ноября на наши экраны выйдет «Суспирия», новый фильм итальянца Луки Гуаданьино («Зови меня своим именем»), главные роли в котором исполнили Дакота Джонсон и Тильда Суинтон.

История, снятая по мотивам одноименного фильма мастера ужасов Дарио Ардженто 1977 года, расскажет о талантливой балерине Сузи (Дакота Джонсон), которая переезжает в Берлин, чтобы присоединиться к легендарной балетной труппе. Ждет от нового опыта девушка чего угодно, только не того, что станет жертвой страшного проклятия, которое окутало престижную балетную школу Германии!

В интервью La Repubblica режиссер Лука Гуаданьино признался, что так переживал за свою новую работу, что решил перед премьерой показать ее своему хорошему другу Квентину Тарантино . «Мы устроили просмотр у него дома, — вспоминает он. — Квентин смотрел на экран не отрываясь, а я все думал, что же он скажет. Когда начались финальные титры, он заплакал и одобрительно обнял меня».

Мировая премьера фильма «Суспирия» состоится на Венецианском кинофестивале, который откроет свой занавес 29 августа и продлится до 8 сентября.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите