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Дакота Джонсон играет балерину в хорроре «Суспирия»
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Дакота Джонсон играет балерину в хорроре «Суспирия» 

Sunmag 4 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В списке хорроров про балет пополнение: в конце ноября на наши экраны выйдет «Суспирия», новый фильм итальянца Луки Гуаданьино («Зови меня своим именем»), главные роли в котором исполнили Дакота Джонсон и Тильда Суинтон.
История, снятая по мотивам одноименного фильма мастера ужасов Дарио Ардженто 1977 года, расскажет о талантливой балерине Сузи (Дакота Джонсон), которая переезжает в Берлин, чтобы присоединиться к легендарной балетной труппе. Ждет от нового опыта девушка чего угодно, только не того, что станет жертвой страшного проклятия, которое окутало престижную балетную школу Германии!
В интервью La Repubblica режиссер Лука Гуаданьино признался, что так переживал за свою новую работу, что решил перед премьерой показать ее своему хорошему другу Квентину Тарантино. «Мы устроили просмотр у него дома, — вспоминает он. — Квентин смотрел на экран не отрываясь, а я все думал, что же он скажет. Когда начались финальные титры, он заплакал и одобрительно обнял меня».
Мировая премьера фильма «Суспирия» состоится на Венецианском кинофестивале, который откроет свой занавес 29 августа и продлится до 8 сентября.
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